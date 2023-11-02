Население переведут на новые тарифы на электроэнергию. Будут учитывать объемы потребления

В России тарифы на электроэнергию для населения находятся ниже экономически обоснованного уровня и субсидируются за счет высоких тарифов для бизнеса. Власти намерены скорректировать дисбаланс.

Правительство заставит регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления, пишет «Коммерсант». В противном случае регионы не смогут субсидировать тарифы на электроэнергию.

В ФАС отмечают, что переход на дифференциацию тарифов позволит «бороться с серым майнингом», а также с теми физлицами, которые используют большое количество электроэнергии в месяц.

Как пишет издание, в России тарифы на электроэнергию для населения находятся ниже экономически обоснованного уровня. Их сдерживают за счет повышенных тарифов для промышленности, которые таким образом субсидируют тарифы населения. В каждом регионе установлен предельный уровень этой субсидии.

На фоне инфляции в 2023 г. в ряде регионов тарифы на электроэнергию для бизнеса резко выросли. По подсчетам НИУ ВШЭ, промышленность в 2023 г. доплатит рекордные 294 млрд руб. за сдерживание тарифов для населения.

Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать субсидирование через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии, — говорит один из собеседников издания.

На новые тарифы для граждан, по оценкам ФАС, придется перейти практически всем регионам, если только те не решат субсидировать тариф для населения из своих бюджетов. Дифференциацию тарифов используют Кузбасс, Крым и Севастополь, а с октября 2023 г. она действует в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР (но там все тарифы субсидируются из бюджета).

Например, в Кузбасе ежемесячное электропотребление каждого домохозяйства будет разделяться по диапазонам: менее 400 кВт.ч, от 400 до 650 кВт.ч и свыше 650 кВт.ч. Для каждого из них предусмотрены свои тарифы. Стоимость киловатт-часа в базовом диапазоне (менее 400 кВт.ч) для жителей составляет 3,01 руб. Тарифы в диапазоне электропотребления от 400 кВт.ч до 650 кВт.ч составят 4,95 руб./кВт.ч. В диапазоне свыше 650 кВт.ч в месяц — 6,07 руб./кВт.ч.

Так, для частного жилого дома в городе с электроплитой с потреблением в 770 кВт.ч в месяц стоимость будет складываться следующим образом: 400 кВт.ч по 3,01 руб./кВт.ч, 250 кВт.ч по 4,95 руб./кВт.ч, а 120 кВт.ч — по 6,07 руб./кВт.ч.

Как рассказывал DK.RU, c 1 июля 2024 г. индекс изменения платы за квартплату увеличился на 11%. Допускается отклонение от этой величины на 4%, а значит, рост цен на тарифы может составлять 15% при очередном пересмотре. Чиновники говорят, что неминуемый рост тарифов продиктован необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и ростом цен.