Свердловский министр объяснил причину роста тарифов ЖКХ. Оказалось, могло быть хуже

По словам Николая Смирнова, сегодня оплата от потребителей коммунальных услуг покрывает только 80% затрат, которые несут компании, для того, чтобы оказать эти услуги.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прокомментировал грядущее повышение коммунальных тарифов. Как ранее писал DK.RU, с 1 июля 2024 г. индекс изменения платы за квартплату может увеличиться на 11%. Допускается отклонение от этой величины на 4% — в таком случае, тарифы могут вырасти сразу на 15%.

Чиновник объяснил, что неминуемый рост тарифов продиктован необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и ростом цен. Условно: для того, чтобы закупить трубы взамен изношенных, нужно учесть, что в следующем году их стоимость вырастет, а значит необходимо поднимать и плату за оказание коммунальных услуг. При этом, индекс роста цен рассчитывается так, чтобы окончательно не разорить потребителей.

Ни одна из ресурсоснабжающих компаний не выходит в плюс за счет частного потребителя. Оплата за услуги ЖКХ в Свердловской области, исходя из установленных тарифов, составляет только 80% от их реальной стоимости. Разница покрывается за счет компенсаций из бюджетов различных уровней, — цитирует слова Николая Смирнова ЕАН.

Ранее DK.RU писал, что в начале года ставка платы за капремонт в Свердловской области выросла сразу на 40% (до 14,81 руб. за кв. м). В региональном Фонде капитального ремонта пояснили, что «минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы».

DK.RU также рассказывал, что в ноябре 2022 г. РЭК Свердловской области пыталась поднять цены на электроэнергию сразу на 35%, что вызвало скандал. 27 декабря ФАС отменила это решение. В итоге электроэнергия подорожала, но не так сильно. Однако убрали ночной тариф, который позволял гражданам экономить в выходные и праздники.