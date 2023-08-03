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Евгений Куйвашев предложил повысить «коммуналку» свердловчанам на 15%

Евгений Куйвашев предложил повысить «коммуналку» свердловчанам на 15%
Иллюстрация: DK.RU

С июля 2024 г. индекс изменения платы за коммунальные услуги в регионе может увеличиться на 11%. Допускается отклонение от этой величины на 4%. Таким образом платежи могут вырасти на 15%.

#ЖКХ#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области внес предложение по установлению на 2024 год индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по региону и предельно допустимом отклонении по отдельным муниципалитетам. Евгений Куйвашев предложил проиндексировать квартплату не более чем на 11% в июле 2024 г. Документ с предложением опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Допускается отклонение от этой величины на 4%. То есть, минимальный рост платежей за «коммуналку» может составить 7%, максимальный — 15%.

Установление предельного индекса позиционируется властями как ежегодная процедура, направленная на защиту прав жителей от резкого роста платы за коммунальные услуги.  

Предложения регионов по предельному уровню роста платежей граждан получат экспертную оценку и будут утверждены решением правительства РФ. Только после этого указанные индексы будут установлены на региональном уровне, — подчеркнули в ДИП (цитата по ЕАН).

В июле глава Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов обратился в ФАС России с предложением повысить тарифы на электроэнергию. Регулятор хочет поднять стоимость ресурса с 1 июля 2024 г. на 6%. Если тарифы будут одобрены, минимальная цена киловатт-часа составит 5,46 руб., а максимальная — 5,49 руб. Сейчас свердловчане оплачивают электроэнергию по ставке в 5,15 руб. за кВт/ч.

Напомним, что в ноябре 2022 г. РЭК Свердловской области пыталась поднять цены на электроэнергию сразу на 35%, что вызвало скандал. 27 декабря ФАС отменила это решение. В итоге электроэнергия подорожала, но не так сильно. Однако убрали ночной тариф, который позволял гражданам экономить в выходные и праздники.

Кроме того, в начале года ставка по капремонту в Свердловской области выросла на 40% (до 14,81 руб. за кв. м). В региональном Фонде капитального ремонта пояснили, что «минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы». В итоге Свердловская область оказалась на третьем месте в России по уровню роста тарифов на капремонт

Автор: Виктория Говорковская
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