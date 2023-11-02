На Урале предприниматели будут получать поручительства с помощью ИИ

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Сбер запустили программу «Оптимум», которая облегчит доступ МСП и самозанятых к кредитным средствам.

Директор СОФПП Валерий Пиличев и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко подписали соглашение о реализации проекта «Оптимум». Впервые на рынке Урала будет запущен инструмент поддержки для малого и среднего бизнеса и использованием искусственного интеллекта.

При помощи искусственного интеллекта «Оптимум» позволит в считанные минуты рассмотреть заявку предпринимателя о выдаче поручительства по кредиту. Как пояснили в пресс-службе СОФПП, это существенно сократит срок получения денежных средств.

Внедрение новой системы оценки, разработанной СОФПП специально для проекта, позволило в разы сократить время рассмотрения заявок на поручительство. По итогам автоматического анализа заявки с использованием SOFP API и элементов искусственного интеллекта, предприниматель получает гарантийную поддержку фонда в день подписания кредитного договора, — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В случае, если предприниматель по каким-то причинам не проходит скоринг в рамках программы «Оптимум», его заявка на поручительство отправляется на стандартное рассмотрение.

Поручительство по программе ограничено лимитом в 50 млн руб — это максимальная сумма займа, на которую может рассчитывать заемщик. Максимальный размер поручительства СОФПП — не более 50% от суммы обязательств заемщика в пределах обозначенного лимита. Стоимость продукта составляет 1% от его объема.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, программа будет действовать на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан:

Уверен, что программа «Оптимум» будет востребована среди представителей малого бизнеса, а мы рассмотрим возможности тиражирования инструмента на другие регионы России при участии местных институтов развития.

Ранее DK.RU писал, что СОФПП планирует выйти на Мосбиржу — это расширит возможности института развития и позволит ему привлекать дополнительные средства на выдачу займов и поручительств малому и среднему бизнесу Свердловской области.

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