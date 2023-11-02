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Запасы золота в России достигли рекордного уровня

Запасы золота в России достигли рекордного уровня
Иллюстрация: РИА Новости

За сентябрь РФ нарастила резервы на 2%, или на 44 т. В мае Россия ухудшила показатели в рейтинге экономик с крупнейшими золотовалютными активами и опустилась на пятое место.

#НОВОСТИ

Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тыс. тонн, пишет РИА Новости.  

Уточняется, что в сентябре золотые резервы РФ выросли на 44 т, или 2%. В результате Россия осталась на пятом месте в мире по этому показателю.

Это максимальный уровень за всю историю страны, — следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.

Первое место по уровню золотых резервов занимают США с 8100 т золота. В пятерку лидеров также входят Германия (3350 т), Италия (2450 т) и Франция (2400 т).  

Ранее DK.RU рассказывал, что золотовалютные резервы России по итогам мая 2023 г. сократились на $11,6 млрд до $584,2 млрд. Тогда Россия уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими золотовалютными активами и опустилась на пятое место. 

Автор: Екатерина Тарханова
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