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Минус $11 млрд за год. Россия опустилась на пятое место по золотовалютным резервам

Минус $11 млрд за год. Россия опустилась на пятое место по золотовалютным резервам
Автор фото: Илья Наймушин. Иллюстрация: РИА Новости

В 2022 г. РФ занимала четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами, однако теперь страна опустилась на одну позицию ниже, уступив Индии.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Золотовалютные резервы России в мае 2023 г. сократились на $11,6 млрд до $584,2 млрд., пишут РИА Новости. Таким образом, Россия уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами, следует из анализа данных национальных центробанков.

Как пишет издание, в 2022 г. российские активы с учетом замороженных Западом составили $540 млрд, в то время как индийские оценивались $532 млрд. Однако в мае 2023 г. года Индия увеличила активы до $590,7 млрд.  

Первое место традиционно занимает Китай, показатель международных резервов которого составляет $3,371 трлн. Второе место удерживает Япония с резервами в $1,254 трлн. Тройку лидеров замыкает Швейцария с активами в $886 млрд.  

Ранее Минфин сообщал, что в результате введенных санкций замороженными оказались до $300 млрд из $640 млрд резервов Банка России, рассказывал DK.RU.  

В мае 2022 г. еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявлял, что страны Евросоюза заморозили международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). В Брюсселе несколько месяцев обсуждают вопрос о том, как использовать блокированные российские активы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен конфисковать их, но это непросто сделать с юридической точки зрения.

При этом заморозка Западом почти половины золотовалютных резервов России сделала золото более привлекательным защитным активом. Как писал DK.RU, страны начали репатриировать свои золотые резервы: 68% хранят резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 г. Некоторые страны также начинают отказываться от доллара как резервной валюты.

Автор: Екатерина Тарханова
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