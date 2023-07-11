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Заморозка золотовалютных резервов сделала золото более привлекательным

Заморозка золотовалютных резервов сделала золото более привлекательным
Иллюстрация: arb-cons.ru

После заморозки Западом почти половины золотовалютных резервов России общей суммой $640 млрд многие страны начали репатриировать свои золотые резервы.

#НОВОСТИ

Заморозка Западом почти половины золотовалютных резервов России сделала золото более привлекательным защитным активом, сообщает Forbes. Об этом пишет также Reuters со ссылкой на опрос центробанков и суверенных фондов, проведенный американской инвестиционной компанией Invesco. Страны начали репатриировать свои золотые резервы после заморозки Западом почти половины золотовалютных резервов России: 68% хранят резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 г. Некоторые страны также начинают отказываться от доллара как резервной валюты. 

Всего в опросе приняли участие 85 суверенных фондов и 57 центральных банков. Многие из них «фундаментально» пересматривают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность останутся надолго:

Мы хранили [золото] в Лондоне <...> но теперь мы вернули его в свою страну, чтобы держать в качестве актива-убежища и сохранить его в безопасности, — рассказал представитель одного из центробанков на условиях анонимности.

Наиболее привлекательным активом участники опроса назвали инфраструктуру, особенно отметив проекты в сфере возобновляемой энергетики. В то же время растущие процентные ставки в сочетании с привычкой людей работать на дому и совершать покупки онлайн привели к тому, что недвижимость стала наименее привлекательным частным активом.

Из-за опасений по поводу Китая Индия второй год подряд остается одной из самых привлекательных стран для инвестиций, показал опрос. А растущая популярность модели nearshoring, когда компании строят заводы ближе к местам продажи своей продукции, поспособствовала росту инвестиций в Мексику, Индонезию и Бразилию.

При этом некоторые страны начали отказываться от доллара. 7% заявили, что растущий долг США является негативным фактором для американской валюты, хотя большинство по-прежнему не видят альтернативы ему в качестве мировой резервной валюты. Доля тех, кто рассматривает китайский юань в качестве потенциальной альтернативы, снизилась до 18% с 29% в прошлом году.

В конце июня цены на золото впервые упали до минимальных с марта значений, рассказал DK.RU. Аналитики связывают это с ожиданиями инвесторов: они прогнозируют повышение ключевых ставок по всему миру. «Вялые технические показатели» могут привести к снижению цен на золото до $1875–1880.
Автор: Андрей Широков
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