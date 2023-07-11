Заморозка золотовалютных резервов сделала золото более привлекательным

После заморозки Западом почти половины золотовалютных резервов России общей суммой $640 млрд многие страны начали репатриировать свои золотые резервы.

Заморозка Западом почти половины золотовалютных резервов России сделала золото более привлекательным защитным активом, сообщает Forbes. Об этом пишет также Reuters со ссылкой на опрос центробанков и суверенных фондов, проведенный американской инвестиционной компанией Invesco. Страны начали репатриировать свои золотые резервы после заморозки Западом почти половины золотовалютных резервов России: 68% хранят резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 г. Некоторые страны также начинают отказываться от доллара как резервной валюты.

Всего в опросе приняли участие 85 суверенных фондов и 57 центральных банков. Многие из них «фундаментально» пересматривают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность останутся надолго:

Мы хранили [золото] в Лондоне <...> но теперь мы вернули его в свою страну, чтобы держать в качестве актива-убежища и сохранить его в безопасности, — рассказал представитель одного из центробанков на условиях анонимности.

Наиболее привлекательным активом участники опроса назвали инфраструктуру, особенно отметив проекты в сфере возобновляемой энергетики. В то же время растущие процентные ставки в сочетании с привычкой людей работать на дому и совершать покупки онлайн привели к тому, что недвижимость стала наименее привлекательным частным активом.

Из-за опасений по поводу Китая Индия второй год подряд остается одной из самых привлекательных стран для инвестиций, показал опрос. А растущая популярность модели nearshoring, когда компании строят заводы ближе к местам продажи своей продукции, поспособствовала росту инвестиций в Мексику, Индонезию и Бразилию.

При этом некоторые страны начали отказываться от доллара. 7% заявили, что растущий долг США является негативным фактором для американской валюты, хотя большинство по-прежнему не видят альтернативы ему в качестве мировой резервной валюты. Доля тех, кто рассматривает китайский юань в качестве потенциальной альтернативы, снизилась до 18% с 29% в прошлом году.