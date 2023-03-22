Центробанк вновь начал публиковать показатели по международным резервам России

По данным на 1 марта 2023 г., международные резервы сократились на $42,8 млрд. В Брюсселе несколько месяцев обсуждают вопрос о том, как законно использовать блокированные российские активы.

Центробанк вновь начал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам России, сообщает Коммерсантъ. В последний раз Банк России публиковал структуру международных резервов в марте прошлого года. Кроме того, до 2022 г. регулятор раскрывал, сколько международных резервов хранилось на депозитах в других центробанках и зарубежных коммерческих банках или в иностранной наличной валюте, а сколько было размещено в иностранных ценных бумагах.

Напомним, санкции против российской финансовой системы были введены после начала специальных военных действий на Украине. В рамках этих мер власти западных стран заморозили резервы Банка России за рубежом на сумму около $300 млрд, сообщал Минфин. Сейчас на месте этих данных стоят прочерки. Также по раскрытию ЦБ невозможно сказать, сколько резервов было фактически заморожено западными властями в результате санкций.

По данным на 1 марта 2023 г., международные резервы составляли $574,2 млрд (годом ранее — $617,1 млрд; таким образом, они сократились на $42,8 млрд). Из них на иностранную валюту пришлось $410,6 млрд, а на монетарное золото — $135,5 млрд (в 2022 г. — $446,5 и $141,2 млрд соответственно).

В мае 2022 г. еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявлял, что страны Евросоюза заморозили международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). В Брюсселе несколько месяцев обсуждают вопрос о том, как использовать блокированные российские активы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен конфисковать их, но это непросто сделать с юридической точки зрения.

Cанкции Запада создали значительные проблемы в продажах за рубежом для золотодобывающей промышленности России — крупнейшей в мире после Китая, рассказывал DK.RU. Анонсированы риски рекордных за 55 лет закупок золота центробанками. Скупка золота Россией повторяет сценарий Южной Африки во время санкций, когда поддерживалась внутренняя добыча путем покупки драгметалла за местную валюту, что ускорило гибель Бреттон-Вудской системы.