«Это как Нобелевский комитет». Как прошла встреча экспертного совета премии «Человек года»

Эксперты уверены, что по-настоящему успешным предпринимателям важно не только строить богатый бизнес, но и думать о социальной составляющей, принимать участие в жизни общества.

Справка DK.RU Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 г. Этой премией отмечаются прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты.

Решение о присуждении номинаций принимают участники экспертного совета.

С 2010 г. статуэткой «Человек года» отмечены более 130 человек — предприниматели, политики, деятели культуры.

Традиционно анкетирование и голосование членов экспертного совета проходит дистанционно, но в этом году эксперты откликнулись на предложение «Делового квартала» провести очную встречу, чтобы обсудить предстоящую премию. Встреча прошла в Екатеринбурге в начале октября, в ней приняли участие более половины состава экспертного совета: приехали те, кто в это время находился в городе и чей график позволял выделить время на это мероприятие.



Фото: Сергей Дружинин — в центре

Директор и главный редактор издания «Деловой квартал» Сергей Дружинин напомнил, что осенью 2023 г. премия будет вручаться в 14-й раз:

Мы начали свой путь в 2010 г. За этот период прошло 12 регулярных премий «Человек года» и одна специальная — ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019.

На встрече эксперты обсудили значимость деловых премий для бизнес-сообщества Екатеринбурга, включая и премию «Человек года», которая является одной из первых на Урале. Именно она задала и продолжает задавать высокие стандарты проведения мероприятий такого рода.

Вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Андрей Бриль рассказал, что признавать и отмечать заслуги предпринимателей необходимо:

Страна, регион должны знать своих героев. Правильно, что номинации каждый год разные, потому что приоритеты и в жизни, и в бизнесе также меняются. Правильно и то, что при оценке номинантов учитываются личные качества предпринимателей и их вклад в развитие города и общества.



Андрей Бриль

С ним согласился глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских:

Премия «Человек года» действительно мотивирует предпринимателей. Я вижу, что многие яркие, талантливые владельцы бизнесов хотели бы стать номинантами этой премии. «Деловой квартал» зарекомендовал себя как качественное издание. Всегда с удовольствием открываю рассылку новостей, потому что знаю, что там собрано главное за день.



Александр Чамовских

Александр Чамовских добавил, что премия является продолжением этой деятельности, в ней участвуют лучшие предприниматели города.

Собственник УК RED Алексей Клименко отметил, что у премии «Человек года» и издания «Деловой квартал» важная миссия:

— Меня давно беспокоит тема популяризации предпринимательства, премия вносит свой вклад в формирование положительного образа бизнеса.

На встрече члены экспертного совета много говорили о критериях отбора номинантов. В этом году организатор не стал учреждать отраслевые номинации, наполнив премию новым смыслом — все, кто будет выдвинут, являются визионерами в своей сфере. Это собственники и топ-менеджеры компаний, которые предвидят тенденции и опережают время, влияя на свои отрасли и на жизнь региона в целом. При этом оцениваются не только проекты 2022–2023 гг., но и вся деятельность номинантов ретроспективно.

Советник президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов отметил, что оценивать номинантов всегда непросто:

Выбирать лауреатов исходя из личностных качеств — очень сложный путь, потому что в случае с рейтингами ты опираешься строго на цифры, которые наглядно указывают на победителя. А когда экспертный совет оценивает личность предпринимателя, его вклад в общественную жизнь, большую роль играет субъективный взгляд.



Михаил Черепанов

Эксперты в процессе обсуждения не раз отметили, что субъективный взгляд при выборе лауреатов — отличительная черта «Человека года». Очень важно, что победителей номинаций определяют авторитетные эксперты, действующие предприниматели, которые сами пользуются заслуженной репутацией в бизнес-сообществе.

Об этом говорил и генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских.



Олег Шиловских

По его словам, главная ценность премии «Человек года» в том, что лауреатов выбирают представители бизнеса, и добавил:

Мы должны учитывать присутствие номинанта в медиапространстве, особенно как социального партнера. Успешный бизнес, на мой взгляд, всегда должен думать о социальной составляющей, должен принимать участие в жизни общества, города. И это качество нужно развивать и поддерживать.



Евгений Копелян

Председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян сравнил деятельность экспертного совета премии «Человек года» с Нобелевским комитетом:

На мой взгляд, субъективность при выборе лауреатов — это хорошо, потому что добавляет некой элитарности процессу. Заседание экспертного совета становится чем-то похожим на заседание Нобелевского комитета. Ведь там эксперты также принимают субъективное решение, кто должен получить Нобелевскую премию.

Еще один член экспертного совета — управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова. Она возглавила бизнес ВТБ в Екатеринбурге пять месяцев назад и впервые участвует в экспертном совете. Валентина Жильцова поделилась своими впечатлениями:

— Меня восхищают предприниматели, которые за последние два года турбулентности смогли проявить феноменальную стрессоустойчивость и развернули бизнес в сторону Азии. Хочется, чтобы в последующие годы среди номинантов появлялось все больше молодых предпринимателей.

Вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов согласился с тем, что участие предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса в «Человеке года» очень важно:

Некоторые персоны и компании, которые становились лауреатами прошлых лет и снова были выдвинуты в этом году, выросли на наших глазах. Мы видим, как мир меняется, и ключевыми игроками становятся смелые новаторы. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас в регионе были свои звезды бизнеса, которые двигают экономику ввысь.



Ринат Иржанов

Региональный директор компании General Invest в Екатеринбурге Владимир Бобряшов отметил, что «Деловой квартал» позволяет деловым людям больше узнавать друг о друге, а сама премия «Человек года» становится местом встречи для предпринимателей:

— За каждым бизнесом стоит личность, которая сталкивается с вызовами, растет, берет на себя ответственность. Благодаря «Деловому кварталу» мы узнаем истории о предпринимателях и о том, что им пришлось преодолеть.

Церемония вручения премии «Человек года 20/23» состоится в конце осени. Ранее DK.RU публиковал полный список участников Экспертного совета.