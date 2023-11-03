СПБ Биржа попала под санкции США и приостановила торги. Заблокируют ли активы инвесторов?

Площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами сразу после объявления санкций, позже в пресс-службе биржи сообщили, что торгов не будет до 6 ноября.

2 ноября СПБ биржа попала под новые санкции со стороны США, пишет Forbes. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) потребовало от иностранных контрагентов прекратить отношения с СПБ Биржей и выйти из ее ценных бумаг до 31 января 2024 г. Внесение в SDN-список также подразумевает, что активы его фигурантов в США блокируются, гражданам США, также запрещается взаимодействие с подсанкционными лицами, в том числе финансовые операции и сделки с ними.

Спустя несколько минут после объявления о введении санкций площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами до 6 ноября. Также биржа не проводит операции с бумагами, которые листингуются на Гонконгской фондовой бирже, которая является дружественной для России.

В пресс-релизе биржа сообщила, что приостановка торгов затронула все ценные бумаги в группах инструментов «Иностранные ценные бумаги» и «Российские ценные бумаги».

С 18:00 по московскому времени 2 ноября 2023 г. не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов.

Пресс-служба СПБ Биржи подчеркнула, что санкции против площадки не затронут активы ее клиентов, и пообещала в ближайшее время опубликовать информацию о дальнейших шагах.

Введенные санкции не затронут активы клиентов, — заявили журналистам в пресс-службе СПБ Биржи.

Одновременно «Тинькофф» приостановил торги акциями США.

Мы изучаем влияние санкций в адрес СПБ Биржи на торги в «Тинькофф» — в частности, причины, по которым не проходит часть сделок. Торги на СПБ с 18:00 приостановлены, — сообщил в«Тинькофф».

Добавим, что на СПБ Бирже обращается свыше 2 тыс. акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ценные бумаги ETF. Общий объем сделок по итогам сентября 2023 г. составил $2,42 млрд, из которых около $2,11 млрд приходилось на бумаги с листингом в США.

Ранее DK.RU рассказывал, что под санкции США попали ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».