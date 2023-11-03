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Карты UnionPay от банка «Русский стандарт» прекратят работу из-за новых санкций

Карты UnionPay от банка «Русский стандарт» прекратят работу из-за новых санкций
Иллюстрация: РИА Новости

Карты попавшего под американские рестрикции банка UnionPay за рубежом перестанут работать уже с 3 ноября. Клиентам дали всего один вечер, чтобы успеть снять деньги.

#НОВОСТИ

Клиентам банка «Русский стандарт» нужно успеть снять средства, сообщила поддержка банка. Выпущенные банком карты UnionPay за рубежом перестанут работать уже с 3 ноября, пишет Взгляд. Комиссия за снятие средств за границей 2 и 3 ноября будет возвращена. На территории России карты UnionPay продолжат действовать.

Причиной стало попадание банка «Русский стандарт» под американские рестрикции. В четверг, 2 ноября, США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина. США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи. Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт».

США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

Власти Казахстана ввели ограничения на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций, рассказал DK.RU. Среди товаров, попавших под запрет на экспорт, есть дроны и их комплектующие, чипы и специальная электроника. Вице-министр Казахстана уточнил, что ограничения ввели из-за западных санкций, которые распространяются как на казахстанских, так и на зарубежных производителей.

Автор: Андрей Широков
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