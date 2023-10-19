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Казахстан запретил экспортировать в Россию 106 видов товаров из-за санкций

Казахстан запретил экспортировать в Россию 106 видов товаров из-за санкций
Иллюстрация: РИА Новости

Ограничения касаются товаров, предназначенных для военных целей: дроны, чипы, запчасти для беспилотников. Запрет на поставку касается и казахстанских производителей.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Власти Казахстана ввели ограничения на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций, пишут РИА Новости со ссылкой на вице-министра торговли Казахстана Кайрата Торебаева.

Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен, — сказал он.

Торебаев уточнил, что среди товаров, попавших под запрет на экспорт, есть дроны и их комплектующие, чипы и специальная электроника.  

Вице-министр уточнил, что ограничения ввели из-за западных санкций, которые распространяются как на казахстанских, так и на зарубежных производителей.

Власти Казахстана неоднократно подчеркивали, что соблюдают санкции Запада против России.

При этом прошлым летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации иностранных компаний, которые приняли решение уйти из России на фоне СВО. Благодаря релокации бизнеса экономика стран Центральной Азии вырастет на 5% в 2023 и 2024 гг., следует из прогноза ЕБРР. Рост экономики Казахстана в этом году прогнозируется на уровне 3,9%.

Ранее в казахстанском правительстве заявили об ужесточении контроля параллельного импорта в РФ. В 2022 г. ушедшие из России бренды LG, Samsung, Bosch, Electrolux еще можно было завести в страну через Казахстан и Узбекистан, сейчас такой возможности нет.     

Автор: Екатерина Тарханова
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