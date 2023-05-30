Власти Казахстана пригласили к себе 400 уходящих из России бизнесов

Речь идет о компаниях из разных стран, прежде всего из Германии, США, Швейцарии и Японии. Власти Казахстана предложили релоцировать в страну четыре сотни компаний, принявших решение уйти из России.

После начала СВО и отключения России от SWIFT иностранный бизнес постепенно покидает Россию. Компаниям нужен новый лидер пост-советского пространства, и на эту роль пробуется Казахстан. Власти страны ведут «большую работу» по релокации уходящих из РФ компаний в Казахстан — всего они пригласили в страну 401 компанию, объявившую об уходе с российского рынка, пишет Forbes. Из 401 компании 67 заявили о согласии и «по 25 компаниям релокация завершена», сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров:

Речь идет о компаниях из разных стран, прежде всего из Германии, США, Швейцарии и Японии. Наши послы встречаются с головными компаниями уходящих из России бизнесов. Направленные приглашения приняли уже 67 компаний, по 25 компаниям релокация завершена. Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена: американский Honeywell в Алматы открыл небольшое производство, «Тик Ток», всем известно, перенес офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, Fortescue (Metals Group) австралийский, Alstom французский тоже сервисные центры перенес. Ну и из последнего: Ozon, в новостях также активно публиковали, открывает логистический парк в Астане.

Отъезд россиян и релокация компаний из России из-за военной спецоперации на Украине стимулируют экономики стран Центральной Азии, сообщил в середине мая Bloomberg со ссылкой на данные Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Прошлым летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации иностранных компаний, которые приняли решение уйти из России. Благодаря СВО суммарно экономика стран Центральной Азии вырастет на 5% в 2023 и 2024 гг., следует из прогноза ЕБРР. Рост экономики Казахстана в этом году прогнозируется на уровне 3,9%.

При этом Казахстан частичо закрывает для России дорогу параллельного импорта. Ужесточение таможенного контроля со стороны Казахстана вынуждает дистрибьюторов искать другие каналы поставок, рассказывал DK.RU. Усложнение логистики может привести к росту цен на 10-12% на импортные товары в России, которые поставляют по параллельному импорту. В итоге ввозить технику мировых брендов может стать невыгодно.