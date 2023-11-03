Один из двух крупнейших железнодорожных операторов РФ сменил владельца

Эксперты говорят, что продажа Первой грузовой компании (ПГК) новому собственнику приведет к созданию крупного игрока на операторском рынке. Холдинг НЛМК лишится дешевых внутризаводских перевозок.

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина сменила владельца, пишет «Коммерсант». С 1 ноября компания принадлежит новому собственнику — АО «Аврора Инвест», совладельцами которого на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых. Они в частности являются совладельцами «Вектор Рейл», которому принадлежит оператор перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс».

Сумма сделки по покупке ПГК не называется, однако по данным источников рынка, она превысила 200 млрд руб.

В ПГК не прокомментировали и не подтвердили сделку.

Источники издания говорят, что парк ПГК будет сокращен, в частности часть вагонов перейдет к «Деметра-Холдингу». Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук объясняет, что ПГК в первую очередь была сервисной компанией холдинга НЛМК, а теперь металлургической компании будет сложнее дешево получать вагоны:

НЛМК использовал вагоны ПГК для внутризаводских перевозок по ценам ниже рынка. В новой ситуации, когда сервисные договоры истекут, нужно будет платить рыночную ставку. ПГК будет активнее конкурировать за грузовладельца. Цель сделки — в первую очередь получение дохода. Если сделка структурирована так, как сейчас видится, она приведет к созданию более крупного игрока на операторском рынке.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что АО «Аврора Инвест» провела сделку по консолидации рынка с сильным синергетическим эффектом:

ПГК — один из лидеров по эффективности использования парка, «Вектор Рейл» — крупный собственник и один из лидеров на рынке операционного лизинга. Отдельный интерес представляет консолидация активов в сегменте контейнерных перевозок: фитинговые платформы есть у ПГК, в залоге у компании — крупный оператор «Транс Синергия», у «Вектор Рейл» также есть платформы, при этом давно циркулирует информация о возможной приватизации принадлежащего ОАО РЖД «РЖД Бизнес Актив».

Новые фитинговые платформы сейчас дорогие, купить их сложно, отмечает Бурмистров, а объединение бизнесов даст усиление позиций за счет выхода в сегмент перевозок контейнерными поездами.

Как рассказывал DK.RU, о том, что миллиардер Владимир Лисин готов продать принадлежащую ему Первую грузовую компанию, стало известно в начале октября 2023 г.

Первая грузовая компания — один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок и по объемам уступает лишь подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компании. Парк ПГК насчитывает более 100 тыс. вагонов, включая полувагоны и крытый подвижной состав. По итогам 2022 г. выручка ПГК по РСБУ выросла на 19,4%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 1,7 раза, до 38,4 млрд руб.