На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы

В Свердловской области процент дистанционных вакансий с точностью совпадает со средним значением по России и превышает такие регионы как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирская область.

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и компания «Вебинар Технологии», разработчик платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк, в 2023 г. зафиксировали рост спроса работодателей на сотрудников, работающих на «удаленке». Доля вакансий, предусматривающих дистанционную занятость, в Свердловской области превысила «пандемийный» 2021 г. и составила 6,7% (5,6% в 2021-м и 4,6% в 2022-м). Это соответствует средним значениям по России.

Число вакансий с гибридным режимом работы (часть времени работник проводит в офисе, часть — удаленно) в Свердловской области также возросло. Если в 2021 г. их доля составляла 0,5% от всех предложений, то в 2023 г. она удвоилась, достигнув 1,1%. В среднем по России запрос на «гибридных» сотрудников вырос до 1,7%.

Среди других регионов по доле вакансий с удаленным режимом с большим отрывом лидирует Ингушетия (свыше половины вакансий — 53,3%), на втором месте — Чеченская республика (каждая третья вакансия, 32,4%), на третьем — Ненецкий АО (30,3%). Лидерами по гибридным вакансиям являются Москва (5,4%) и Санкт-Петербург (2,7%)

Топ отраслей по вакансиям с удаленным и гибридным режимом работы

39,9% вакансий с удаленным режимом работы и 9,2% с гибридным относятся к отрасли ИТ. На втором месте— финансовый сектор: 31% и 6,1% соответственно.

Наименьшее число удаленных рабочих мест в 2023 г. оказалось в государственных организациях (0,2%), тяжелом машиностроении (0,3%), энергетике, горнодобывающей и нефтегазовой отрасли (по 0,7%). Госсектор и тяжелое машиностроение среди аутсайдеров и по гибридному формату — 0,6% и 0,2% соответственно. В последнюю тройку попала также сфера ЖКХ (0,3%).

В целом во всех отраслях наблюдается единый тренд: параллельный рост количества удаленных и гибридных рабочих мест. Исключения — образовательные учреждения, НКО, партии, общественные и благотворительные организации, в них количество вакансий с удаленкой снизилось, а с гибридом — увеличилось.

Топ специальностей с удаленкой и гибридом

В топ-20 специальностей с удаленкой (доля — 20% и более) больше всего ИТ-профессий (гейм-дизайнер, технический писатель, системный аналитик, DevOps-инженер, программист/разработчик, тестировщик, дата-сайентист, продуктовый аналитик, BI-аналитик/аналитик данных). Еще три места в топе — сотрудники отделов маркетинга. Абсолютные лидеры — операторы call-центров (67,9%) и сотрудники медиа — копирайтеры, редакторы, корректоры (54,7% дистанционных позиций).

По гибриду также лидируют информационные технологии, ИТ-специальности занимают первые 17 строчек. На 18-й и 19-й — комплаенс-менеджер и менеджер по компенсациям и льготам.

Увеличивается число высших руководителей с удаленным и гибридным режимом работы. Например, если в 2021 г. только 2,2% генеральных/исполнительных директоров (CEO) приглашали работать удаленно, в 2023 г. доля таких предложений — 4,2%, еще 1,6% компаний упоминают гибридный режим (в 2021 г. их было только 0,1%). Число вакансий с удаленкой и гибридом растет также для директоров по информационным технологиям (CIO), директоров по маркетингу и PR (CMO), технических директоров (CTO), директоров юридического департамента (CLO), директоров по персоналу (HRD), операционных директоров (COO), финансовых директоров (CFO), коммерческих директоров (CCO). Среди высших руководителей по доле удаленки лидируют директора по информационным технологиям, а по гибриду — директора по маркетингу и PR.

В 2023 г. примечательно большое количество предложений удаленной работы для фитнес-тренеров — 17,6%. Цифра может быть связана с ростом количества онлайн-платформ для тренировок. Доля вакансий для педагогов на удаленке снизилась по сравнению с 2021 г. (16,4% против 18%), но осталась на высоком уровне.

Данные этого исследования свидетельствуют об очень высоком уровне цифровизации производства в Свердловской области. Урал — старопромышленный регион, в котором основной региональный продукт производится в глубоких карьерах и шахтах, стоя у мартеновской печи или трубопрокатного стана. И никак не подразумевает удаленной работы. Тем не менее, именно в Свердловской области процент дистанционных вакансий с точностью совпадает со средним значением по России и превышает такие регионы как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. А это значит, что доля высокотехнологичных, цифровых производств в нашей области уже настолько велика, что веб-дизайнеры и дата-аналитики востребованы не меньше, чем токари и гальваники, – прокомментировал результаты исследования директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

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