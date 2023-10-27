«Более миллиона людей работают курьерами, а могли бы работать на стройке»

Эксперты уверены, что легче с персоналом в обозримом будущем не станет, это касается и строительной отрасли. Рабочие специальности на стройке «выросли в цене» на 10-15%, но очереди из работников нет.

Строительная отрасль, как и все другие, остро нуждается в кадрах. Особенностью строительной сферы всегда было наличие большого количества мигрантов из стран СНГ, однако слабый рубль изменил ситуацию: на фоне кадрового дефицита фиксируется и отток мигрантов. Впрочем, эксперты говорят, что ситуация с кадрами в строительной отрасли выглядит неплохо на фоне кадрового голода в промышленности. Как компаниям, занятым в сфере строительства, искать кадры — в материале на DK.RU.

СПРАВКА Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) включает в себя 17 ведущих агентств в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Брянске.

— подбор руководителей среднего и высшего звена;

— подбор уникальных (редких) специалистов;

— подбор специалистов и рабочих;

— executiveSearch, HeadHunting;

— мониторинг заработных плат;

— HR-консалтинг;

— обучение и программы развития компетенций. Чем агентства Ассоциации смогут усилить подбор персонала:

— экспертиза в подборе в различных отраслях и сферах, глубокое понимание рынка труда;

— оперативность в закрытии вакансий;

— расширенные возможности поиска кандидатов во всех регионах (50+ каналов и инструментов поиска);

— гарантии с бесплатной заменой;

— умение профессионально вести конфиденциальный поиск; — представление только подходящих кандидатов и экономия времени

Будущее за повышением производительности существующих работников

Андрей Меньшиков, руководитель кадрового агентства «Меньшиков HR»:

— Положение дел с персоналом в строительстве немногим отличается от ситуации на других рынках труда. Основная проблема — дефицит персонала, в основной массе — рабочих специальностей. Только причины возникновения этого дефицита отличаются.

Объемы строительства в России ежегодно растут, по прогнозу экспертов, 2023 г. будет рекордным по вводу жилья, и это происходит на фоне последствий демографической ямы 1990-х гг. (за последнее десятилетие количество трудоспособного населения в возрасте 20-25 лет снизилось почти в два раза), оттока мигрантов из-за пандемии и ослабления курса рубля. Более того, тот факт, что смертность в Свердловской области в полтора раза превышает рождаемость, наталкивает на мысль, что легче с персоналом в обозримом будущем не станет.

В рамках конкретного предприятия эту проблему может решить хантинг сотрудников у коллег по рынку, повышение уровня дохода, дополнительные «плюшки» от компании, что, собственно, и делают работодатели.

В рамках всей строительной отрасли хантинг кандидатов с других рынков проблему не решит. Например, в 2023 г. очень быстро растет сфера доставки — более одного миллиона людей работают курьерами, а могли бы работать на стройке. Но никто из нас уже не представляет свою жизнь без доставки готовой еды, продуктов питания и т.д. Получается, если мы решаем проблему кадрового голода хантингом в одной сфере, мы провоцируем обострение кадрового дефицита в другой отрасли.

Могу предположить, что будущее за повышением производительности существующих сотрудников путем пересмотра рабочего процесса — его оптимизации, дополнительной автоматизации, т.е. замена процессов, выполняемых человеком, на операции, производимые с помощью специализированной техники, — роботизация.

Преодолеть дефицит

Екатерина Карпенко, директор рекрутинговой компании «Тирс»:

— Рост заказов в оборонной отрасли на Урале вызвал подъем спроса и в строительной отрасли. Мы в рекрутинговой компании «Тирс» вот уже год сотрудничаем со строительными компаниями, которые в том числе возводят объекты для Министерства обороны.

Возрос спрос на специалистов строительства: технических руководителей, ГИПов, прорабов, проектировщиков, специалистов по коммуникациям, рабочих.

Мы работаем по технологии вахтового метода с 2011 г. Сейчас к нам обращаются строительные компании с вопросами, почему они не могут подобрать бетонщиков, арматурщиков, монтажников?

Мы рекомендуем обратить внимание на следующие изменения рынка труда: заработная плата для вахтовиков должна быть процентов на 30 выше, чем средняя заработная плата, предлагаемая в их регионе. Представители некоторых профессий, например, прорабы на вахту, инженеры-проектировщики, повысили свои требования в два раза.

Компания должна сократить время проверки документов и прохождения процедур службы безопасности до 1-2 дней, многим рабочим необходима помощь со стороны службы персонала по работе с современными способами обмена информацией, мессенджерами, причем приходится быть на связи с вахтовиками 24/7.

Службы по персоналу часто игнорируют эффект грамотного объявления о работе, которое сейчас должно строиться по всем жанрам рекламы: привлекать, информировать об условиях, мотивировать.

Второй этап информирования — это использование всех источников информации, а не только job-порталов, используются радиостанции, билборды, SMM-технологии, создание одностраничных сайтов, посвященных только найму и информации о компании.

Службам по управлению персоналом необходимо работать в тесном контакте с рекламным отделом, чтобы создать креативную рекламную кампанию для привлечения работников. Важным фактором являются требования вахтовиков к проживанию, питанию, организации мест переодевания и отдыха.

Компании строят отдельные хостелы и гостиницы для своих сотрудников. В регионах, таких как наш, где востребованность на рынке труда превышает предложение, строительные компании прибегают к релокации работников не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья: Индии, Китая, Бангладеш, и прочих азиатских стран, так как в ближайшие годы преодолеть дефицит будет очень сложно.

Произвести впечатление

Рифат Амиров, генеральный директор кадрового агентства «Карьера»:

— Если удается найти более-менее хорошего кандидата, то обычно стараются произвести на него нужное впечатление уже на первых собеседованиях. Важно, чтобы человек понял, что здесь перспективно, что здесь приемлемый коллектив, отличные условия.

Даже если позже, в начальные периоды работы, он заметит какие-то шероховатости, то к ним он будет относиться с пониманием, потому что принятый на работу новичок уже для себя принял решение, сделал выбор. Он стал почти своим и им уже занимается целая система адаптации предприятия. HR-специалисты знают об этом, но часто происходит так, что кандидата не удается зацепить на первых встречах, он срывается. И системе адаптировать уже некого.

Получается, что, помимо очень важных условий найма и работы, предприятию необходимо приготовить (проинструктировать, обучить) целую цепочку специалистов, кто будет взаимодействовать с кандидатами, которые приходят на первые собеседования.

Это могут быть вахтеры, охранники, кадровики, начальники отделов, начальник цеха, директор и т.д. Неважно, как долго и кто будет вести любые разговоры с кандидатами. Вся атмосфера и внимание людей должны работать на обеспечение привлекательности предприятия.

Бесспорно, это легко создается в банке или офисе крупной компании в каком-то бизнес-центре. Там всех сотрудников обучают и приветливости, и клиентскому сервису. Но сейчас нужно говорить в первую очередь про стройку, про заводы, про промышленность. И привлекать туда нужно квалифицированных рабочих.

У нашего агентства есть опыт, когда нужно было срочно найти целую группу слесарей-сборщиков высокого уровня. Привлечь людей хотя бы просто рассмотреть вакансию было очень трудно. Но проблема была в другом — это начальник цеха. Отличный специалист, хороший руководитель, но работает он на этой должности уже более 30 лет. Требования к кандидатам и методы оценки компетенций у него не менялись все эти годы. HR-служба предприятия никак не могла согласовать требования начальника цеха с имеющейся на рынке ситуацией. Их кандидатов он либо отвергал сразу, либо кандидаты не соглашались выходить на работу.

Идея генерального директора завода в той ситуации привлечь наше агентство была правильной — удалось создать некий отдельный канал согласования кандидатов и проводилось полное сопровождение каждого.

Эффективность процессов найма персонала будет высокой только тогда, когда согласованы действия HR-службы со всей командой предприятия.

Обеспечить лучшие условия труда

Екатерина Сподина, руководитель Апрайт-Аналитика:

— Рынок труда строительной отрасли на фоне турбулентности рынка труда промпроизводства выглядит суперстабильным. Объем вакансий в 2023 г. на стройке держится в тех же пределах, что и годом ранее.

Всего по стране открыто порядка 100 тыс. предложений работы для специалистов строительной отрасли. Для сравнения, количество вакансий в промпроизводстве за год выросло в 12 раз. Сегодня на предприятиях тяжелой промышленности, металлургии, добычи, машиностроения и т.п. открыто 1,9 млн вакансий.

Доля Свердловской области на рынке труда РФ составляет 4-5%. Внутри отрасли потребность в персонале стабильна, но вот ресурсов для ее закрытия на внешнем рынке труда просто нет.

Миграционные потоки вслед за курсом доллара изменили направление в сторону Кореи и Китая. Работникам из Узбекистана, Киргизии и других стран ближнего зарубежья стало крайне невыгодно приезжать на заработки в Россию. Промпредприятия, испытывая колоссальный прессинг нехватки рабочего персонала, готовы перекупать и обучать даже непрофильную рабочую силу.

Уже никто не рассчитывает обеспечить необходимый объем найма только в регионе присутствия, в местах расположения производственных площадок.

Рекрутинговые центры промышленных гигантов открываются везде, где есть хотя бы вероятность найти необходимые рабочие руки, простраивается логистика перемещения трудового ресурса из любого уголка страны на производственные площадки не только северных регионов, но и Центральной Сибири, Поволжья, Подмосковья, Ленинградской области и т.п.

Работодатели готовы строить аэропорты в малых городах, чтобы логистика доставки вахтовиков была более удобной. Охота за рабочими кадрами ведется по всей стране.

Мобильная рабочая сила (люди, работающие вахтовым методом) достигает сегодня 10% от общего числа занятых на рабочих профессиях. Дефицит кадров в строительной отрасли естественным образом сказывается на росте заработных плат.

За последний год зарплаты руководящего и инженерного состава выросли в среднем на 20%. Наибольший рост зарплат (а значит, и востребованность) произошел у инженеров-геодезистов и инженеров-проектировщиков. Квалифицированному геодезисту работодатели готовы платить от 110 тыс. руб. в месяц и выше.

Рабочие специальности «выросли в цене» не так сильно (на 12-15%), но тоже находятся в зоне дефицита. Арматурщикам, бетонщикам, каменщикам платят сегодня в среднем 80 тыс. руб. в месяц. Зарплата рабочего строительной бригады в среднем по рынку составляет 60 тыс. руб. в месяц. Такова ситуация на сейчас, но далеко не факт, что она такой же и останется всего через три месяца.

Сегодня изменения на рынке труда происходят настолько быстро, перемены в каком-то регионе так скоро сказываются на ситуации в других логистически доступных локациях, что работодателям остается только действовать в соответствии с фразой Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».

Гонку в борьбе за персонал выдержит тот, кто будет принимать решения быстро и предлагать работникам наилучшие условия труда.

Заботиться о вахтовиках

Юлия Аверина, директор кадрового центра «Метрополис»:

— Летом 2023 г. мы в кадровом центре «Метрополис» открыли специальное подразделение по работе со строительными компаниями. И стали брать в работу вакансии с вахтовым методом.

Работая с вахтой, каких только случаев мы не встречали. Это особая категория персонала. Что для них важно:

Своевременная выплата заработной платы, желательно «белая». Максимально комфортные условия труда. Максимально комфортные условия быта (проживания, питания, банных процедур). В нашей повседневной жизни мы забываем об элементарных вещах, а на вахте это значимо для работников: по сколько человек в комнате живут, в каких условиях и сколько раз питаются в день (есть вахты, где рядом нет магазинов и работники не могут себе сами купить еду). Где и как они могут принять душ и постирать одежду. Оплата проезда до места прохождения вахты и обратно. Большинство компаний стараются оплачивать проезд туда и обратно, но только после прибытия кандидата на вахту. То есть сначала он покупает за свой счет, а потом на месте они компенсируют. Хорошая и качественная спецодежда. И, самое главное, в идеале — оплата межвахты.

Но такие вакансии встречаются редко.

Кто-то из кандидатов сразу отмахивается при слове «вахта». А кто-то, наоборот, постоянно работает в таком режиме. Есть в вахте много плюсов:

Полгода ты работаешь, да, часто по 12 часов в сутки, но потом полгода отдыхаешь, можешь еще какими-то своими делами заняться. Романтика, особый дух. Нет отвлекающих факторов (магазинов, баров, кино). Ты и работа. И, конечно, самый главный фактор, который привлекает — возможность заработать.

В целом, если отвлечься от вахты, по рынку труда в строительной отрасли могу добавить следующее: во-первых, кандидатов на руководящие позиции достаточно, есть из кого выбрать. Во-вторых, рынок труда строительной отрасли стабилен: всегда есть вакансии. Третье: инженеры ПТО, конструкторы, сметчики и многие другие кандидаты перешли на онлайн-формат работы, это нужно учитывать при поиске.

И, наконец, чтобы найти специалистов на рабочие специальности, помимо традиционных работных сайтов, важно привлекать сайты АВИТО, Трудвсем и телеграм-каналы. И, конечно, если компании требуются рабочие на постоянной основе, то нужно создавать постоянный поток: сотрудничать с учебными заведениями, задействовать акцию «приведи друга» и др.

Подробнее о рынке труда и подборе персонала читайте здесь.

Контакты: Тел: +7(909) 703 06 67 Контакты: Тел: +7(909) 703 06 67

С полным списком всех актуальных работающих кадровых агентств Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Брянска, входящих в АРАУ, можно ознакомиться по ссылке .

https://www.arau.su

https://vk.com/arauekb

Читайте также на DK.RU: Екатеринбург вошел в лидеры страны по спросу на кадры и по числу счастливых сотрудников

ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР МЕТРОПОЛИС», ООО «АПРАЙТ» LjN8KKovN, ИП «КОЖУНОВ СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ» LjN8KPqhY, ООО Кадровое агентство «Карьера» LjN8KaFdQ, ИП «МЕНЬШИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ» LjN8JweDL