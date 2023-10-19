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Екатеринбург вошел в лидеры страны по спросу на кадры и по числу счастливых сотрудников

Екатеринбург вошел в лидеры страны по спросу на кадры и по числу счастливых сотрудников
Иллюстрация: DK.RU

Екатеринбург занял второе место в России по количеству открытых вакансий и размеру средней зарплаты. А по числу сотрудников, которые счастливы на нынешней работе, разделил первенство с Омском.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

По данным сервиса «Авито Работа», в третьем квартале (июль-сентябрь) 2023 г. количество вакансий в Екатеринбурге выросло в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г. Самый высокий роста спроса на кадры зафиксирован в Москве (2,6 раза), средний показатель по стране — 2,3 раза.

В Екатеринбурге благодаря росту объема онлайн-покупок и спроса на сервисы доставки еды организации активно ищут курьеров, что связано с активным развитием доставки готовой еды из ресторанов в городе и необходимостью оптимизации логистических процессов бизнеса, — говорит директор по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

По уровню средней зарплаты столица Урала также уступает только Москве: 64 тыс. 203 руб. против 72 тыс. 649 руб. Следом идут Новосибирск (62 тыс. 151 руб.), Нижний Новгород (60 тыс. 982 руб.) и Тула (60 тыс. 968 руб.). В Тюмени и Челябинске — 60 тыс. 775 и 52 тыс. 370 руб., соответственно.

А по числу счастливых сотрудников Екатеринбург занял первое место в стране, разделив его с Омском. Аналитики «Авито Работы» опросили более 10 тыс. россиян и выяснили, что 46% респондентов считают, что они счастливы на своей нынешней работе. 42% относятся нейтрально и только 12% разочарованы своим положением. Больше всего счастливых сотрудников оказалось в Екатеринбурге и Омске — по 57%.

Помимо общего ответа о показателе удовлетворенности, эксперты изучили основные атрибуты «счастья» на месте работы. На первое место работающие екатеринбуржцы поставили стабильность и надежность организации (53%), затем — приятный коллектив (45%), хорошие условия работы (40%), а также гибкий график (35%) и оплату труда (33%).

Ранее SuperJob назвал топ лучших вакансий в Екатеринбурге с зарплатами от 150 тыс. руб. Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия водителя категории «E» (150–200 тыс. руб.).

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Автор: Виктория Говорковская
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