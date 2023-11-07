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Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу

Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу
Иллюстрация: РИА новости

Простои на калужских предприятиях длятся более полутора лет, однако с 1 декабря производство возобновится на Volkswagen, а позже и на Peugeot. Ранее о перезапуске объявил завод Volvo.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Власти Калужской области объявили о запуске после простоя трех крупнейших автопроизводств в регионе. Губернатор Владислав Шапша на полях выставки «Россия» рассказал ТАСС, что речь идет о заводах Volkswagen, Peugeot и Volvo. По его словам, для всех предприятий определен вектор развития:

Первые автокомплекты прибудут на бывший Volkswagen в декабре 2023 г. По Volkswagen мы ведем переговоры, у нас есть ряд технологических партнеров, мы определяем, с кем из них нам продолжить эту работу, первые автомобили будут собраны, первые машинокомплекты прибудут в начале декабря, и уже сборка начнется, — сказал губернатор.

Издание отмечает, что представители компании «Авилон», которые владеют мощностями бывшего Volkswagen, в августе проводили ярмарку вакансий, где присутствовали также автопроизводители группы ГАЗ, HAVAL и КАМАЗ.  На данный момент простой на заводе длится больше 1,5 лет и продлен до 30 ноября.

Губернатор Калужской области добавил, что возобновление работы касается и Peugeot:  

В следующем году задача — наращивать темпы и выводить производство на полную мощность.  

Также Владислав Шапша уточнил, что на бывшем заводе Volvo задействуют весь производственный цикл для выпуска машин:  

В этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован, включая сборку, производство, а также штамповку, окраску деталей,— добавил Шапша.

Напомним, в октябре 2023 г. стало известно, что на бывшем заводе шведского автоконцерна Volvo в Калуге в 2023 г. году начнут выпускать российские грузовики «Урал», сообщал DK.RU. Тогда же стало известно о новом собственнике завода, им стала группа компаний «Промышленные инвестиции».  

Кроме того, совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi  — завод ПСМА Рус в Калуге — достигло договоренностей о возобновлении массового производства и уже изготавливает пробные партии.   

Автор: Екатерина Тарханова
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