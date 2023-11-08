«Дизайнеры могут многое, но есть проблемы, которые способно решить только государство»

Состоялась 19-я Неделя моды в Екатеринбурге. Яркие показы сменялись дискуссиями о ситуации в отрасли: с одной стороны, есть все для роста, с другой — коллекции некому и порой не из чего шить.

В конце октября в Екатеринбурге состоялась 19-я по счету Неделя моды. Мероприятие, проходившее на площадке Уральского центра развития дизайна, собрало более 3000 гостей, за шесть дней прошло более 70 показов дизайнеров России — как начинающих, так и уже известных в мире моды и дизайна.

Проект набирает обороты и с каждым сезоном представляет все больше и больше имен российских дизайнеров, которыми интересуются байеры, люди, занимающиеся продажами и производством одежды. В этом году хэдлайнером проекта стал один из самых популярных российских дизайнеров Игорь Чапурин, — отметила директор проекта Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина.

Открылось модное мероприятие научно-практической конференцией «Индустрия моды: дизайн, мода, образ жизни», на которой встретились более 200 человек: молодые дизайнеры, эксперты в дизайне и инфлюенсеры, байеры, представители креативных индустрий, бизнесмены, производители, социологи, культурологи, историки моды.

Юлия Кондакова, директор деловой программы, подчеркнула, что на конференции были представлены глобальные социокультурные тренды и проекты, в том числе связанные с инклюзивной модой. Собравшиеся представили более 50 докладов офлайн и онлайн, в которых были представлены проблемы трансформаций и преобразований актуальных тенденций дизайна, анализ ключевых запросов потребителей, исследования в области культурологии и социологии моды, а также модной журналистики и пиара, также были затронуты вопросы производства и управления.

— Присутствовали четыре команды молодых дизайнеров из Москвы, Иваново, Омска и Екатеринбурга, они заявили будущие концепции и коллекции, а также продемонстрировали культурный код Урала, — добавила Юлия Кондакова.

Приехавший в Екатеринбург на мероприятие дизайнер Игорь Чапурин подчеркнул:

Наше поколение захватило весь тот период, который связан с рождением новой индустрии моды. Сегодня каждый шаг нашей компании мы посвящаем тому, чтобы человек стал более красивым, более современным,

Сергей Сысоев, дизайнер, член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России и Международной ассоциации Союз дизайнеров, заведующий кафедрой дизайна костюма Института дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина, также присутствовавший на мероприятии, настаивает, что людям сегодня нужна концептуальная одежда, которая что-то говорит о них, отражает внутренний мир каждого.

Сейчас, когда какие-то возможности закрыты, для нас наступает «точка роста» — время развиваться, узнавать друг друга. А для российских дизайнеров — громко заявлять о себе. Это время новых возможностей.

— Мы видим рост продаж у крупных российских игроков, многие построили и открыли магазины на больших площадях, усилили онлайн-присутствие. В среднем сегменте и сегменте ниже среднего мы стараемся внести свою лепту как маркетплейс для отечественных дизайнеров — в «Mosmo» (онлайн-универмаг локальных брендов. — DK.RU) выставляются локальные бренды, которым мы помогаем. Перспективы хорошие, в том числе именно локального фэшн-рынка, — отметил Акмаль Саидханов, генеральный директор новой платформы для ритейлеров, приехавший на Неделю моды в Екатеринбурге как эксперт.

О том, что происходит на рынке моды Урала и России сегодня, как развиваются бренды и какие ниши они стараются освоить, DK.RU рассказала директор Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина.

Надежда, на рынке за последние два года появилось много новых имен. Работать через 3-5 лет будут далеко не все. Скажите, как выживает сегодня на рынке моды и изготовления одежды в России?

Индустрия моды в РФ развивается очень своеобразно, мы не идем путем, по которому шли и развивались страны-законодатели моды, мы всегда были потребителями. У нас всегда была и развивалась лёгкая промышленность, однако легкая промышленность — это не мода. Производство одежды и индустрия моды — разные понятия.

Поэтому сейчас, создавая новое и интересное, создавая моду, чтобы ее хотели принять, купить и тиражировать, дизайнерам приходится очень непросто. Развивать свой бизнес — модный бренд — достаточно затратное мероприятие.

Те, кто занимается продвижением и имеет возможность финансовой поддержки на этапах становления, так как конкуренция очень большая, — могут быть достаточно успешны и популярны в РФ и за ее пределами. Дефицита одежды нет, поэтому для того, чтобы потребители знали о продукте, необходимо много о себе говорить и заявлять на всех возможных ресурсах. Это одно из главных условий выживаемости бренда на данный момент.

Какие серьезные проблемы стоят перед производителями одежды сегодня?

— Безусловно, у нас есть проблемы с производством тканей и фурнитуры. Российские производители не могут в полной мере покрывать потребности дизайнеров и брендов, к тому же многие привыкли к качеству импортных тканей, таких как итальянские и французские, и сейчас пытаются заменить их аналогами — материалами из стран Средней Азии, Турции, Арабских Эмиратов.

Есть и проблемы с кадрами. На рынке нет хороших швей — профессия не пользуется популярностью у молодежи, так как очень малооплачиваемая. Проблема кадров — это первое, что необходимо решать на государственном уровне, училища у нас уже давно не готовят таких специалистов в нужном объеме.

Какую нишу в первую очередь пытаются занять дизайнеры из России сегодня? Это масс-маркет, миддл-сегмент или более дорогая и высокая мода? Есть ли борьба на рынке в этом направлении?

— Такой борьбы нет. Каждый может успешно работать в выбранном ценовом сегменте, для этого необходимо завоевать доверие потенциального покупателя или клиента, создать и продать. Уникальный продукт или масс-маркет это будет — дело каждого, в каждой нише свои подходы и уровни развития бренда.

Повторюсь, дизайнеры могут сделать многое, но есть проблемы, которые им не под силу, они должны решаться на государственном уровне, в том числе это финансовые вопросы, вопросы поддержки легкой промышленности страны.

Неделя моды — скорее закрытое мероприятие для модной индустрии или праздник моды и стиля для всех горожан? Каковы его главные цели?

— Неделя моды в Екатеринбурге — профессиональный проект, направленный на развитие индустрии моды в РФ. Самый масштабный по численности участников в Урало-Сибирском регионе. На протяжении десяти лет два раза в год мы собираем на площадке Уральского центра развития дизайна профессионалов и начинающих специалистов отрасли. Сотрудничаем с журналистами, социологами, пиарщиками, блогерами. Все коммуникации в рамках проекта направлены на развитие и пропаганду наших отечественных специалистов, дизайнеров одежды.

Главная задача проекта — создать положительный имидж дизайнерам и брендам-участникам проекта, познакомить профессионалов сферы и дать возможность заявить о себе широкому кругу потребителей.

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