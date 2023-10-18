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Три уральских дизайнера устроили показ своих коллекций в центре города

Три уральских дизайнера устроили показ своих коллекций в центре города
Иллюстрация: E1.RU

Этим они хотели показать, что в Екатеринбурге процветает модная культура, а также то, что модная одежда не привязана к возрасту. Они привлекли к себе много внимания. Были и негативные отзывы.

#МОДА#НОВОСТИ

Три уральских дизайнера — Елена Пискулина, Антон Ермаков и Анна Некрасова устроили в Екатеринбурге перформанс — показ своей одежды прямо на улицах города. Дефиле прошло в центре, на рынке, на парковке и в метро.

Три уральских дизайнера устроили показ своих коллекций в центре города 1

В показе, кроме дизайнеров, участвовала большая команда моделей и операторов. Они привлекли к себе много внимания, в том числе и негативного, пишет E1.RU.

Три уральских дизайнера устроили показ своих коллекций в центре города 2

«Люди оборачивались, один мужчина вообще подумал, что мы снимаем порно. Стал приставать к девушкам. В метро нам сигналили машинисты, видимо, были обеспокоены такой активной толпой», — рассказал один из операторов.

Три уральских дизайнера устроили показ своих коллекций в центре города 3

Антон Ермаков отметил, что перфоманс был создан для того, чтобы люди понимали, что у нас процветает модная, модельная культура. Елена Пискулина добавила, что представленная одежда подходит для повседневной жизни и не имеет возраста.

Три уральских дизайнера устроили показ своих коллекций в центре города 4

Напомним, мы уже поднимали тему присутствия модной культуры в Екатеринбурге с молодым дизайнером Ангелиной Лапиной. Мы обсуждали идентичность Екатеринбурга в моде и то, как добиться успеха в модном бизнесе.

Кстати говоря, в этом году именно в Екатеринбурге прошел всероссийский форум модной индустрии. Представители отрасли обсудили влияние новых технологий на индустрию моды, развитие брендов в digital-пространстве и цифровизацию бизнес-процессов. Также в Екатеринбурге ежегодно проходит неделя моды.

«Радует то, что, несмотря ни на какие кризисы, это искусство живо, поддерживается администрацией и что сама Неделя моды есть в Екатеринбурге. В этом сезоне мы не стали участвовать, потому что фокус внимания у нас смещен на продажи, на налаживание внутреннего производства и бизнес-процессов, но мы очень рады сотрудничеству с Неделей моды. В этом году мы очень много с ними взаимодействовали, ходили на показы, поддерживали коллег. Дизайнерам иногда полезно побыть в качестве зрителей, чтобы посмотреть на все со стороны», — отметила директор бренда ELENA PISKULINA Валерия Лузина.

В тексте использованы фотографии портала E1.RU

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Автор: Татьяна Юстус
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