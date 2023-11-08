Владелец «Вкусвилл» планирует зарубежную экспансию. Сеть замахнулась на ювелирку

Компания «Тилтех капитал», совладельцем которого является основатель «Вкусвилл», приобрела сеть ювелирных магазинов, открывающих точку продаж в ОАЭ, и планирует расширяться.

«Тилтех капитал», совладельцем которого выступает основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко, заплатил порядка 300 млн руб. за 25% сети магазинов ювелирных украшений Poison Drop. Продавцом доли выступила соосновательница Poison Drop Ирина Кузнецова. Poison Drop основан в 2013 г. как интернет-магазин, но с 2018 г. открывает офлайновые точки. У компании 10 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани.

На горизонте пяти лет «Тилтех Капитал» планирует десятикратно увеличить стоимость Poison Drop а также податься за рубеж. По итогам 2023 г. фонд примет решение об инвестициях в компанию: либо за счет собственных средств, либо через привлечение новых инвесторов. Poison Drop уже начала продавать бижутерию в Дубае, до конца года планирует открыть там офлайн-магазин. Тем самым «Тилтех Капитал» получит выход на рынок ОАЭ.

В сентябре «ВкусВилл» регистрирует товарный знак «ВкусВилл Мини». Под этим брендом компания будет открывать магазины в новом формате площадью от 60 до 80 м2, рассказывал DK.RU. Формат уже тестировался с начала года и сейчас переходит в стадию масштабирования. В Москве и Подмосковье уже открыто 113 таких магазинов, отметил представитель сети. Кроме того, сеть развивает микромаркеты с кассами самообслуживания в офисах, а с 2019 г. — торговые автоматы.

«Тилтех Капитал» Андрея Кривенко инвестировал в такие проекты, как бренд одежды Noun, сети клиник доктора Фомина, бренд товаров для сна Blue Sleep, сеть премиальных гастрономических лавок «Редиска», сервис доставки «Чекбокс», оператора вторичного сырья «Убиратор», сеть садовых магазинов «Семь семян».