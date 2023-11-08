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МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета после угроз ФАС

МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета после угроз ФАС
Иллюстрация: РИА Новости

МТС стал последним представителем «большой четверки», согласившимся отменить плату за раздачу мобильного интернета. ФАС назвала эту практику нарушением антимонопольного законодательства.

#НОВОСТИ

Летом 2023 г. абоненты «большой четверки» операторов — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — пожаловались, что услуга безлимитной раздачи мобильного интернета стала платной, пишет Коммерсантъ. Однако ФАС назвала эту практику нарушением антимонопольного законодательства.

В результате угроз ФАС 30 октября «МегаФон», «Билайн» и Теле2 согласились отменить плату за раздачу интернета, но МТС в категоричной форме отказался, рассказывал DK.RU. Оператор тогда указал, что это может привести к ухудшению качества связи для большинства абонентов, поскольку сеть без ограничесний будут использовать для торрентов и стриминга.

В результате МТС стала последней компанией из четырех крупнейших операторов связи, которая решила все же ввести безлимитную раздачу мобильного интернета. «В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — сообщил оператор. МТС уточнила, что в связи с «техническими особенностями реализации раздачи» для отмены платы «может потребоваться некоторое время».

Автор: Андрей Широков
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