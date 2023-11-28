Автоматизация помогает бизнесу расти быстрее. А хостинг позволяет запустить даже нейросети

Директор компании NetAngels Антон Халиков — о том, как меняются современные хостинг-провайдеры, и о том, что нужно, чтобы автоматизация и искусственный интеллект помогали бизнесу расти.

В этом году уральский хостинг-провайдер NetAngels отметит 20-летие. За это время студенческий стартап превратился в компанию федерального уровня. Запросы клиентов существенно изменились, но спрос на услуги хостинга продолжает расти. Директор компании Антон Халиков рассказал DK.RU, как сегодня хостинг-провайдеры помогают бизнесу быть эффективнее.

Раньше многие компании стремились создать персональные сайты, чтобы рассказать о себе миру и найти новых партнеров. Сегодня услуга по предоставлению хостинга для сайтов по-прежнему востребована?

— Когда мы начинали работать, все крутилось вокруг сайтов, а сегодня у некоторых компаний их вовсе нет. Первое время предоставление хостинга для сайтов было нашим основным направлением работы. А сегодня оно приносит только 20% от выручки — вместе с сопутствующими услугами, например, предоставлением доменов.

При этом около 80% выручки мы получаем от предоставления больших вычислительных мощностей и облачных решений, которые нужны компаниям для запуска современных цифровых инструментов.

Мир пережил пандемию, и все убедились, что привычные вопросы можно решать онлайн. За последние годы у многих компаний появились боты в соцсетях и современные мобильные приложения, которые позволяют записаться на какую-то услугу, оформить и оплатить заказ, решить вопрос с его доставкой. При этом готов поручиться, что обороты таких компаний растут быстрее, чем у тех, кто не занимается автоматизацией и цифровизацией процессов.

Поэтому сегодня бизнес вместо того, чтобы создавать некую витрину в интернете, вкладывается в создание больших приложений. Для динамичной работы с клиентами компании переходят к большей доступности на смартфонах, активно внедряют мобильные приложения и сервисы. Клиенты заинтересованы в мгновенном доступе к ресурсам компании через смартфон и планшет — независимо от того, где они сейчас находятся (на бизнес-встрече или на улице), им нужен полный доступ и быстрая обработка информации. За такими приложениями стоят значительные серверные мощности услуг VDS. Эта востребованная услуга — в работе наших системных администраторов и разработчиков.

Хостинг нужен всем компаниям? Или они востребованы только в каких-то конкретных сферах?

— Так или иначе, серверные пространства для запуска цифровых инструментов нужны всем — для телефонии, формирования внутренних баз данных, собственной почты компаний, работы учебных систем, приложений, ботов и многого другого. И это история не только про удобство конечного пользователя, но и про повышение эффективности бизнес-процессов, улучшение экономических показателей.

В частности, хостинг нужен для того, чтобы обеспечить работу CRM-систем, которые используют многие компании. В таких системах сохраняются все звонки, переписки и актуальные данные о клиентах. Во-первых, если раньше менеджер по продажам уходил из компании, он мог забрать с собой базу контактов, лишив своего работодателя потенциального дохода — теперь данные о клиентах, с которыми он взаимодействовал, остаются в компании.

Во-вторых, имея базу с максимально полной информацией о клиентах, можно внедрить цифровые сервисы, которые позволят снизить нагрузку на менеджеров. Например, у нас развернута облачная телефония. Когда клиент звонит к нам в компанию, ему отвечает робот, обращаясь к нему по имени и отчеству.

Он тут же сообщает клиенту, есть ли у него какие-то проблемы с ресурсами и балансом (например, предупреждает, что заканчивается место на диске или нужно продлить домен). Только после этого робот предлагает клиенту переключиться на живого человека, и, как показывает практика, часто необходимость в дальнейшем разговоре отпадает.

Вы предлагаете клиентам какие-то дополнительные услуги, кроме хостинга?

— Безусловно, мы со своей стороны помогаем решить их задачи, для которых арендуются облачные мощности. Список большой. В качестве примера назову самые популярные направления.

Прежде всего, это круглосуточная техподдержка, куда можно обратиться за грамотной консультацией или попросить специалистов помочь в настройке сервера. Наши администраторы оперативно откликаются на поступающие запросы, эффективно выстраивают общение со всеми клиентами, вне зависимости от их технического уровня. А квалификация наших администраторов — выше средней по рынку.



Во-вторых, фильтрация атак. Не секрет, что DDOS-атаки на внутренние и внешние ресурсы компаний — один из способов конкурентной борьбы. Кроме этого, мы видим увеличение числа атак после начала СВО. Сейчас они случаются практически каждый день: иногда это маленькие атаки, иногда большие. У нас есть специальные сервисы, которые помогают нам фильтровать атаки и защищать данные пользователей.



В-третьих, предоставляем SSL-сертификаты, которые позволяют использовать зашифрованное соединение. Без них сегодня сайты компаний плохо индексируются в поисковиках и не котируются клиентами. Также мы предоставляем доменные имена — для электронной почты, сайтов компаний и личного пользователя.



Кроме этого, у нас есть собственное приложение для веб-конференций, созданное на базе опенсорсной разработки BigBlueButton. Оно позволяет организовывать видеозвонки, демонстрировать презентации на экране для других участников, записывать разговор. И при этом вся информация остается на серверах в Екатеринбурге. Мы запустили эту разработку во время пандемии коронавируса, и некоторые школы начали пользоваться нашим решением вместо популярных импортных аналогов.

Ну и, как я уже сказал, наши клиенты могут развернуть в облаке собственную телефонию, настроив ее под себя.

Два года назад, помимо облачного хостинга, вы начали предоставлять в аренду сервера с новейшими видеокартами. Для кого это актуально?

— Действительно, это новое направление нашей работы. У нас есть принцип — раз в два-три года устраивать мозговой штурм и выкатывать новые решения и услуги, которые будут наиболее востребованными рынком и наиболее технологичными.

Два года назад мы запустили отдельную компанию — Host Expert, которая стала предоставлять полноценные сервера с конкретным железом — памятью, процессорами. Такие сервера необходимы компаниям, которые, например, используют «тяжелую» экосистему 1С — на виртуальном сервере она работает медленно. А кто-то арендует сервера для того, чтобы развернуть собственную облачную инфраструктуру.

Если мы говорим про сервера с видеокартами, то прежде всего они необходимы для работы нейросетей. Для многих нейросети — это что-то странное вроде ChatGPT и Midjourney. Но на самом деле компании могут запускать собственные решения на их основе для автоматизации процессов. Сегодня доступно большое количество опенсорсных аналогов ChatGPT, которые можно доработать и превратить в свою локальную нейросеть, которая будет разбираться только в вашей тематике, в ваших услугах, клиентах и подходах.

Например, в NetAngels нейросети помогают автоматизировать общение с клиентами — обрабатывают большой объем обращений, поступающих в письменном виде, и определяют, в какой отдел необходимо направить запрос. Кроме этого, нейросети занимаются классификацией 99% входящих платежей — раньше этим занимался отдельный сотрудник.

Сервера с видеокартами позволяют таким решениям работать стабильно и быстро. А главное, они находятся у нас в Екатеринбурге, и информация не уходит за пределы города.

Как на работу вашей компании повлияли санкции?

— Ключевые производители необходимого нам оборудования как раз находятся в странах, которые ввели антироссийские санкции. Поэтому покупать оборудование стало сложнее, дольше и дороже — в этом году курс доллара к рублю снова вырос практически на треть.

Частично рост затрат на оборудование нивелируется за счет той экономии, которую мы получаем в результате автоматизации. Для того чтобы обеспечить нашим клиентам оптимальные условия, мы стараемся держать цены — последний раз повышали их весной прошлого года.

С уходом крупных западных компаний конкуренция на рынке хостинга снизилась?

— Конкуренция сохраняется, но уже между российскими хостерами. Бизнес стал обращать большее внимание на отечественные решения. Во-первых, после того, как столкнулся с трудностями по оплате привычных зарубежных сервисов. А во-вторых, государство старается все больше регулировать деятельность разных сфер бизнеса, поэтому многим компаниям пришлось отказаться от иностранных облачных серверов из соображений информационной безопасности.

В целом могу отметить, что каждый год рынок растет. Мы за последний год выросли на 25-27%, продолжая работать на растущем рынке. Но входной билет на этот рынок становится все дороже.

В этом году NetAngels отмечает юбилей и продолжает расти в непростых условиях. Вы уже подвели итоги работы последних лет. Поделитесь вашими планами на будущее?

— К юбилею мы решили переехать в новый офис — он больше, лучше и доступнее для клиентов. Компания будет расти, придут новые сотрудники.

Мы активно занимаемся автоматизацией, упрощаем процессы, запускаем мониторинги. Совершенствуем наш личный кабинет. Мы продолжим работать по принципу, когда вместе с основными услугами предоставляются дополнительные, которые делают пользование основными еще проще и приятнее.

Кроме этого, мы активно работаем над повышением качества самого общения с клиентами. Сейчас с нами работает аудитор, которая контролирует качество диалогов и помогает выстроить коммуникацию так, чтобы она стала более полезной и удобной для обеих сторон. Продолжим работать над тем, чтобы решать проблемы наших клиентов еще более эффективно.

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