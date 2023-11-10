От небольшой конференции до общероссийского форума: как растут «Города России»

В этом году в Екатеринбурге ждут более 5 тыс. участников форума. Они смогут не только обсудить ключевые вопросы развития муниципалитетов, но и посетить выставку городов.

16 ноября в Екатеринбурге стартует VII Общероссийский форум стратегического развития «Города России: новые рубежи». Это единственное в России регулярное событие, посвященное вопросам развития муниципалитетов. В течение двух дней на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет около 70 мероприятий — панельных дискуссий, круглых столов, форсайт-сессий.

В этом году форум впервые пройдет под патронажем министерства экономического развития РФ. А свои мероприятия на его полях, помимо Минэкономразвития, также проведут министерство сельского хозяйства, Счетная палата и Государственная дума России.

Востребован ли опыт Екатеринбурга?

Екатеринбург стал местом проведения форума неслучайно — в 2003 г. он первым из российских городов разработал собственный план стратегического развития и решил актуализировать его спустя 16 лет. Этим опытом горадминистрация поделилась на первом форуме «Города России-2030: пространство для жизни». В 2016 г. деловую программу форума в конференц-зале Ельцин Центра посетили около 250 человек, в числе которых были главы администраций и председатели дум из городов Уральского федерального округа, Уфы, Тольятти и Перми, представители уральской науки. А на общественную часть, которая представляла собой презентацию проектов развития Екатеринбурга, собрались около 350 горожан.

Со временем число участников форума заметно увеличилось, а постоянными спикерами стали губернатор Свердловской области и полпред Президента РФ в УрФО, директора крупных компаний, заместители федеральных министров, руководители институтов развития, ведущие экономисты страны.

Так, например, в прошлом году модератором пленарной сессии стал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, а с докладами выступили: председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

Екатеринбург имеет один из самых высоких потенциалов агломерационного развития. Это связано с объективными факторами — промышленной и инфраструктурной развитостью, так и с силой региональной и муниципальной команды. Таких дискуссионных площадок, как форум «Города России», сегодня не хватает, — заявил на полях прошлогоднего форума Дмитрий Вахруков. — А то, что мероприятие уже несколько лет проводится именно в Екатеринбурге, говорит о том, что накопленный в городе опыт востребован во всей стране.

За семь лет форум подтвердил статус значимой федеральной площадки. Если первое время в форуме участвовали только гости из городов УрФО, то в прошлом году в Екатеринбург приехали представители сразу из 22 регионов России: от Санкт-Петербурга и Махачкалы — до Хабаровска и Благовещенска, а также участники из Беларуси, Киргизии, Армении, Казахстана. Всего — около трех тыс. человек. В этом году организаторы ждут уже пять тыс. участников.

Расширилась и тематика мероприятий. Первые форумы были посвящены вопросам местного самоуправления, цифровизации городской среды, развитию агломераций. Со временем участники начали активнее делиться опытом подготовки и реализации проектов в сфере ГЧП. Стали подниматься вопросы ESG, инклюзии, образования, физкультуры и спорта. В частности, на последних форумах затрагивали тему влияния последствий пандемии коронавируса на городское развитие.

Чему посвящен форум в этом году?

Как рассказал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, в этом году генеральная линия форума также будет посвящена развитию агломераций — тем более, что наш город считается центром компетенций по этому направлению.

Как пояснили организаторы, слоган форума «Города России: новые рубежи» связан с задачами, поставленными президентом в послании Федеральному Собранию.

В городах проживает 75% российского населения, именно жителям городов предстоит выводить экономику на новые рубежи. Поэтому этот вопрос должен обсуждаться комплексно, — отметил Алексей Прядеин. — На вклад горожан в достижение этой цели будет влиять множество факторов — от обеспечения предприятий необходимыми специалистами до состояния системы образования и благоустройства. Поэтому сегодня особенно важно развивать экономику городов и качество городской среды.

Главная пленарная сессия пройдет в первый день форума, 16 ноября. Ее тема — «Место и роль муниципалитетов в реализации стратегии страны».

Программа форума будет состоять из шести тематических треков.

Агломерации и межмуниципальное сотрудничество. Если на прошлых форумах эту тему обсуждали в теоретическом плане, то в этом году сосредоточатся на практических аспектах. Будут говорить о долгосрочных планах развития городских агломераций, особенностях управления ими и конкретных проектах — например, строительстве трассы М-12.

Если на прошлых форумах эту тему обсуждали в теоретическом плане, то в этом году сосредоточатся на практических аспектах. Будут говорить о долгосрочных планах развития городских агломераций, особенностях управления ими и конкретных проектах — например, строительстве трассы М-12. Лучшие межмуниципальные практики. Города смогут поделиться своим успешным опытом. А 16 ноября состоится финал Всероссийского конкурса «Лучшая практика межмуниципального взаимодействия», организатором которого выступает Фонд «Центр стратегических разработок».

Города смогут поделиться своим успешным опытом. А 16 ноября состоится финал Всероссийского конкурса «Лучшая практика межмуниципального взаимодействия», организатором которого выступает Фонд «Центр стратегических разработок». Новая городская политика. Представители муниципалитетов обсудят широкий спектр вопросов: от КРТ и регенерации городских кварталов до реконцепции торговых центров. Одним из основных мероприятий трека станет Общее собрание Союза российских городов. А города, недавно отметившие свой юбилей, поделятся позитивными эффектами, которых удалось достичь благодаря подготовке к знаковой дате.

Представители муниципалитетов обсудят широкий спектр вопросов: от КРТ и регенерации городских кварталов до реконцепции торговых центров. Одним из основных мероприятий трека станет Общее собрание Союза российских городов. А города, недавно отметившие свой юбилей, поделятся позитивными эффектами, которых удалось достичь благодаря подготовке к знаковой дате. Полномочия органов местного самоуправления. Контрольно-надзорная деятельность. Предполагается, что здесь будут обсуждаться темы, связанные с инвестиционной политикой, муниципально-частным партнерством и мерами поддержки предпринимателей.

Контрольно-надзорная деятельность. Предполагается, что здесь будут обсуждаться темы, связанные с инвестиционной политикой, муниципально-частным партнерством и мерами поддержки предпринимателей. Моногорода. Сразу несколько мероприятий будет посвящено развитию туристской инфраструктуры в таких городах. Обсудят на форуме и вопросы, связанные с их социально-экономическим развитием в целом.

Сразу несколько мероприятий будет посвящено развитию туристской инфраструктуры в таких городах. Обсудят на форуме и вопросы, связанные с их социально-экономическим развитием в целом. Человеческий капитал. В программу включили мероприятия по ESG-повестке. Отдельное внимание уделят демографическим трендам и оценке дисбаланса на рынке труда. Для Екатеринбурга эта тема также очень актуальна. Только по официальным данным службы занятости безработными являются три-четыре тыс. горожан, а официально заявленный кадровый дефицит — около 18 тыс. вакансий.

Отдельно будут обсуждаться перспективы двух важных для развития Екатеринбурга проектов. Это «Сухой порт», который станет драйвером развития экономики Екатеринбургской агломерации. И проект «Наземное метро», которое свяжет семь муниципалитетов. Уже выполнен проект межевания территории, где будет прокладываться железнодорожная ветка городской электрички в Новокольцовский и к территории «Сима-Ленда». РЖД готовы приступить к проектированию. Сейчас решается вопрос финансирования.

Власти Екатеринбурга расскажут об успешных кейсах по развитию города не только в рамках круглых столов и конференций. На втором этаже конгресс-центра будет установлен стенд Екатеринбурга, где будет представлен инвестиционный потенциал города, — с ним участники форума смогут ознакомиться в перерывах между мероприятиями деловой программы.

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