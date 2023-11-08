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Банки из дружественных стран стали отказывать российскому бизнесу в проведении платежей

Банки из дружественных стран стали отказывать российскому бизнесу в проведении платежей
Иллюстрация: РИА Новости

53% российских предприятий столкнулись с отказом. Хуже всего идут операции в казахстанских тенге, есть сложности с Киргизией, тяжелая ситуация с финорганизациями Индии.

#БАНКИ#САНКЦИИ#НОВОСТИ

За II и III кварталы 2023 г. 53% российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с отказом иностранных банков в проведении операции, пишут «Известия».  

Согласно исследованию, которое провели ПСБ и «Опора России», каждый второй бизнес сталкивается с задержками в проведении международных транзакций. Еще 44% опрошенных отметили, что при трансграничных операциях стали чаще «зависать» платежи, 41% предпринимателей заявили, что банки стали вводить слишком высокие комиссии за перевод средств.  

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал говорит, что политика санкций сильно ужесточает правила игры:  

Банки-партнеры из дружественных государств проявляют все больше осторожности. Например, платежи, относящиеся к продукции двойного назначения, которые раньше проходили, теперь начинают отклоняться. Хуже всего идут операции в казахстанских тенге. Сложности есть и с Киргизией. Тяжелая ситуация сейчас также с финорганизациями Индии.

Директор Делобанка Ирина Кузьмина говорит, что иностранные партнеры опасаются попасть под вторичные санкции, поэтому отклонять такие операции стали на 15–20% чаще, чем в начале 2023 г.:

Ряд зарубежных кредитных организаций ужесточили требования внутреннего комплаенс-контроля и проводят детальные проверки на наличие в санкционных списках самих клиентов, а также продукции, входящей во внешнеэкономический контракт.  

Председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич добавляет, что многие кредитные организации КНР опасаются вторичных рестрикций, так что платежи из России не принимают почти никакие финорганизации Гонконга и Тайваня.  

При этом за последний год значительно снизилась доля предпринимателей, которые используют для расчета «токсичные» валюты. Доля использующих евро снизилась с 43 до 31%, а доллар — с 50 до 30%. В то же время в 2023 г. каждая вторая компания, которая пользуется трансграничными переводами, отправляла платежи в юанях. Также увеличилось количество операций в дирхамах: число организаций, применяющих эту валюту, выросло с 2 до 4%.    

Ранее DK.RU рассказывал, что в июне 2023 г. ряд российских банков, у которых есть или были корреспондентские счета в российской дочке Bank of China, столкнулись с тем, что китайский банк не проводит платежи клиентам в банках EC, США, Швейцарии и Великобритании.

Автор: Екатерина Тарханова
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