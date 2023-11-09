Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру?

Эксперты отмечают, что сейчас самый удачный момент для сделки — дальше цены и размер первоначального взноса могут вырасти еще существеннее, а продление льготной ипотеки — под большим вопросом.

На Среднем Урале рынок новостроек уже несколько месяцев бьет рекорды по продажам квартир. Эксперты объясняют ажиотаж изменениями, которые происходят на федеральном уровне. В ближайшее время из-за ужесточения правил выдачи для многих ипотека может стать как минимум — невыгодным, как максимум — недоступным инструментом. Поэтому у тех, кто планировал покупку квартиры в обозримом будущем, возникает резонный вопрос — не стоит ли поторопиться со сделкой?

Основные изменения связаны с увеличением первоначального взноса жилищных кредитов. После того как Банк России повысил коэффициенты риска по ипотекам, банки стали увеличивать размер первоначального взноса по своим базовым программам.

Кроме этого, федеральный кабмин поднял первоначальный взнос по ипотеке с госучастием — с 20 сентября он составляет уже не 15%, а 20%. В частности, изменения коснулись программы «Семейной ипотеки», которая пользуется на Среднем Урале большой популярностью — по данным ДОМ.РФ и Сбера, за период с начала 2018 г. по август 2023 г., мы входим в топ-10 регионов по ее выдаче.

Как отмечает глава Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая, начиная с августа, аналитики наблюдают интенсивный рост спроса на рынке первичной недвижимости — предполагается, что итоговый показатель по количеству сделок по договорам ДДУ за сентябрь превысит 4,5 тыс. сделок, а октябрь станет не менее «урожайным» для застройщиков:

Пока снижения активности на рынке не видят ни банки, ни девелоперы. Очевидно, что предпосылками к такому экстремальному спросу во всех сегментах стали корректировка ипотечных ставок на понижение, рост инфляции, ослабление рубля, а также вполне оправданные ожидания по ужесточению требований к ипотечным заемщикам и повышению порога первоначального взноса до 30%.

Важнейший фактор, который влияет на ситуацию на рынке, — срок действия программы льготной ипотеки. По действующему постановлению правительства РФ, она должна завершиться 1 июля 2024 г. В настоящий момент за ее окончательное завершение выступают Минфин РФ и Центробанк. А профильный комитет Госдумы обсуждает свою инициативу — повысить первоначальный взнос по программе с 1 января до 25%, а с 1 июля 2024 г. сохранить действие программы в определенных регионах. По всей видимости, даже если программу «Семейная ипотека» все-таки решат продлить, ее условия уже не будут такими привлекательными.

Все это не добавляет рынку оптимизма, и вполне логично, что большинство покупателей стремится решить жилищный вопрос на пока еще адекватных условиях, — отмечает Ксения Чернецкая. — Не стоит забывать, что активно корректируется и цена новостроек — в сентябре мы увидели рекордный показатель цены — 132,2 тыс. руб. за кв. м. Вероятно, тренд на повышение цен сохранится до декабря. И если мы говорим о ситуации, когда вопрос приобретения квартиры с целью улучшения жилищных условий стоит остро — конечно, ждать в такой ситуации не стоит. Лучше выбрать максимально комфортные условия, которые сегодня еще доступны рынку, — рассмотреть варианты льготного ипотечного кредитования, комбо-программ или траншевой ипотеки.

Аналитики предполагают, что в декабре-январе застройщики предложат своим покупателям специальные предложения и акции, но работать они будут на ограниченный ассортимент лотов. И не факт, что среди новостроек со скидками найдется квартира, соответствующая всем необходимым параметрам.

Пока в ассортименте застройщиков есть немало интересных лотов по выгодным условиям. Например, в жилых экосистемах «Атлас Девелопмент» можно приобрести однокомнатные и двухкомнатные квартиры в секциях, которые будут сданы в ближайшие месяцы.

Однокомнатная квартира в доме «Гонконг» жилой экосистемы «Парк Столиц» площадью 47,7 кв.м с мастер-спальней, вторым санузлом и теплой лоджией за 8,7 млн руб. Однокомнатная квартира в доме «Токио» жилой экосистемы «Парк Столиц» площадью 37,8 кв. м. с отдельной гардеробной за 8,5 млн руб. Двухкомнатная квартира в первой секции жилой экосистемы 4YOU площадью 48,3 кв. м за 8,7 млн руб.

Как уже писал DK.RU, в этом году компания «Атлас Девелопмент» вошла в топ-5 престижного рейтинга застройщиков — эксперты портала ЕРЗ.РФ отметили, что жилые комплексы, возведением которых занимается компания, отличаются высокими потребительскими характеристиками. Проекты развиваются в соответствии с форматом жилой экосистемы, о котором представители компании и эксперты из отрасли подробно рассказали на форуме 100+ TechnoBuild 2023.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

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