Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.11
92,41
98,78
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру?

Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру?
Иллюстрация: Предоставлено «Атлас Девелопмент»

Эксперты отмечают, что сейчас самый удачный момент для сделки — дальше цены и размер первоначального взноса могут вырасти еще существеннее, а продление льготной ипотеки — под большим вопросом.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СТРОЙКА#ИПОТЕКА#БИЗНЕС

На Среднем Урале рынок новостроек уже несколько месяцев бьет рекорды по продажам квартир. Эксперты объясняют ажиотаж изменениями, которые происходят на федеральном уровне. В ближайшее время из-за ужесточения правил выдачи для многих ипотека может стать как минимум — невыгодным, как максимум — недоступным инструментом. Поэтому у тех, кто планировал покупку квартиры в обозримом будущем, возникает резонный вопрос — не стоит ли поторопиться со сделкой?

Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру? 1

Основные изменения связаны с увеличением первоначального взноса жилищных кредитов. После того как Банк России повысил коэффициенты риска по ипотекам, банки стали увеличивать размер первоначального взноса по своим базовым программам.

Кроме этого, федеральный кабмин поднял первоначальный взнос по ипотеке с госучастием — с 20 сентября он составляет уже не 15%, а 20%. В частности, изменения коснулись программы «Семейной ипотеки», которая пользуется на Среднем Урале большой популярностью — по данным ДОМ.РФ и Сбера, за период с начала 2018 г. по август 2023 г., мы входим в топ-10 регионов по ее выдаче.

Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру? 2

Как отмечает глава Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая, начиная с августа, аналитики наблюдают интенсивный рост спроса на рынке первичной недвижимости — предполагается, что итоговый показатель по количеству сделок по договорам ДДУ за сентябрь превысит 4,5 тыс. сделок, а октябрь станет не менее «урожайным» для застройщиков:

Пока снижения активности на рынке не видят ни банки, ни девелоперы. Очевидно, что предпосылками к такому экстремальному спросу во всех сегментах стали корректировка ипотечных ставок на понижение, рост инфляции, ослабление рубля, а также вполне оправданные ожидания по ужесточению требований к ипотечным заемщикам и повышению порога первоначального взноса до 30%.

Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру? 3

Важнейший фактор, который влияет на ситуацию на рынке, — срок действия программы льготной ипотеки. По действующему постановлению правительства РФ, она должна завершиться 1 июля 2024 г. В настоящий момент за ее окончательное завершение выступают Минфин РФ и Центробанк. А профильный комитет Госдумы обсуждает свою инициативу — повысить первоначальный взнос по программе с 1 января до 25%, а с 1 июля 2024 г. сохранить действие программы в определенных регионах. По всей видимости, даже если программу «Семейная ипотека» все-таки решат продлить, ее условия уже не будут такими привлекательными.

Все это не добавляет рынку оптимизма, и вполне логично, что большинство покупателей стремится решить жилищный вопрос на пока еще адекватных условиях, — отмечает Ксения Чернецкая. —  Не стоит забывать, что активно корректируется и цена новостроек — в сентябре мы увидели рекордный показатель цены — 132,2 тыс. руб. за кв. м. Вероятно, тренд на повышение цен сохранится до декабря. И если мы говорим о ситуации, когда вопрос приобретения квартиры с целью улучшения жилищных условий стоит остро — конечно, ждать в такой ситуации не стоит. Лучше выбрать максимально комфортные условия, которые сегодня еще доступны рынку, — рассмотреть варианты льготного ипотечного кредитования, комбо-программ или траншевой ипотеки.

Аналитики предполагают, что в декабре-январе застройщики предложат своим покупателям специальные предложения и акции, но работать они будут на ограниченный ассортимент лотов. И не факт, что среди новостроек со скидками найдется квартира, соответствующая всем необходимым параметрам. 

Пока в ассортименте застройщиков есть немало интересных лотов по выгодным условиям. Например, в жилых экосистемах «Атлас Девелопмент» можно приобрести однокомнатные и двухкомнатные квартиры в секциях, которые будут сданы в ближайшие месяцы. 

Однокомнатная квартира в доме «Гонконг» жилой экосистемы «Парк Столиц» площадью 47,7 кв.м с мастер-спальней, вторым санузлом и теплой лоджией за 8,7 млн руб. 

Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру? 4
Однокомнатная квартира в доме «Токио» жилой экосистемы «Парк Столиц» площадью 37,8 кв. м. с отдельной гардеробной за 8,5 млн руб.
Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру? 5
Двухкомнатная квартира в первой секции жилой экосистемы 4YOU площадью 48,3 кв. м за 8,7 млн руб.
Ипотека становится все менее доступной. Когда покупать квартиру? 6

Как уже писал DK.RU, в этом году компания «Атлас Девелопмент» вошла в топ-5 престижного рейтинга застройщиков — эксперты портала ЕРЗ.РФ отметили, что жилые комплексы, возведением которых занимается компания, отличаются высокими потребительскими характеристиками. Проекты развиваются в соответствии с форматом жилой экосистемы, о котором представители компании и эксперты из отрасли подробно рассказали на форуме 100+ TechnoBuild 2023.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;
+7 (343) 286-88-86

Реклама atlasgroup.su

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем БайкалСтоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал
  • Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работуВслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу
  • Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видеоКак выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео
  • На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работыНа Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.