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«Атлас Девелопмент» вошел в топ-5 престижного рейтинга застройщиков

«Атлас Девелопмент» вошел в топ-5 престижного рейтинга застройщиков
Иллюстрация: Пресс-служба «Атлас Девелопмент»

Эксперты портала ЕРЗ.РФ отметили, что жилые комплексы, возведением которых занимается компания, отличаются высокими потребительскими характеристиками.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ#НОВОСТИ

Портал ЕРЗ.РФ опубликовал свежий рейтинг застройщиков Свердловской области по потребительским качествам жилых комплексов. «Атлас Девелопмент» оказался в пятерке лидеров, улучшив свои позиции.

Эксперты портала оценивают качество новостроек по 106 параметрам. Для того чтобы получить высокий балл, на территории ЖК должно быть создано качественное дворовое пространство, необходимое количество парковочных мест, объекты спорта. Учитываются и другие характеристики, например, высокий уровень безопасности. Застройщик получает средневзвешенный балл по всем жилым комплексам, получившим оценку.

Как уже писал DK.RU, в настоящий момент «Атлас Девелопмент» занимается реализацией двух крупных проектов — это «Парк Столиц» и «4YOU», которые возводятся в новом центре Екатеринбурга. Оба проекта реализуются в соответствии с уникальным стандартом «Жилой экосистемы».

«Парк Столиц» находится в квартале ул. Московская — Циолковского — Айвазовского — Щорса. В жилой экосистеме будет десять секций, которые объединит общая пешеходная галерея с различными заведениями и просторный двор с собственным водоемом. Строительство двух секций — «Лондон» и «Милан» — уже завершено. Возводятся еще два дома — «Токио» и «Гонконг», а недавно застройщик запустил продажи квартир в секциях «Дубай» и «Барселона».

Жилая экосистема «4YOU» строится недалеко от станции метро «Ботаническая». Четыре дома переменной этажности также объединит пешеходная галерея с магазинами, кафе, салонами красоты. Секции 1,2 и 4 застройщик уже ввел в эксплуатацию.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;
+7 (343) 286-88-86

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Автор: Елизавета Порошина
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