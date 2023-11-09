Банк Уралсиб вручил приз победительнице акции «Автомобиль за оформление кредита наличными»

Все клиенты, оформившие в период с 1 июля по 31 августа 2023г. кредит наличными на любую сумму, участвовали в розыгрыше потрясающих призов — 10 смартфонов Apple iPhone 14 и автомобиля GEELY COOLRAY.

Обладателем главного приза акции «Автомобиль за оформление кредита наличными» банка Уралсиб стала жительница Стерлитамака Яна Коваленко. На церемонию вручения ее пригласили в главный офис банка в Уфе. Сувениры от Уралсиба и ключи от нового авто Яне вручил руководитель Макрорегиона Поволжье ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Марат Мамлеев.

Невероятные были эмоции, когда поняла, что выиграла не просто подарок от банка, а автомобиль. Очень обрадовались! И, конечно, кредит оформляли в зарплатном банке без справок и по быстрой заявке — максимально удобно и выгодно. Но даже не и подозревала, что настолько выгодно окажется, — поделилась впечатлениями Яна.

Фото: Яна Коваленко

Всего в розыгрыше принимали участие более 13 тыс.чел. Определяли победителя случайным образом. Поскольку у банка огромная федеральная сеть, то и размах географии победителей получился внушительным. Смартфоны уже отправились к своим счастливым обладателям, которыми стали жители Поволжья, Московского, Северо-Западного, Урало-Сибирского, Центрального и Южного регионов.

Для банка это прекрасная возможность стимулировать интерес к нашим продуктам. Подобные мероприятия мы проводим достаточно регулярно, и надо отметить, что это была первая акция с таким крупным призом от банка. Приятно, что обладателем авто стал наш зарплатный клиент, хорошо знакомый с брендом, — отметил Марат Мамлеев.

Банк Уралсиб регулярно проводит акции с различными выгодными призами и подарками. В настоящее время уже действует предложение «Миллион за покупки», в которой может участвовать каждый клиент. Подробную информацию и полные условия по акциям, а также по продуктам и услугам банка можно получить в ближайших отделениях, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.