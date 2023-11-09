Закрыли лазейки. Власти доработали поправки в Налоговый кодекс. Что меняется для бизнеса?

Замминистра финансов Алексей Сазанов объясняет: поправки необходимы, чтобы сократить возможности уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем вырастут и штрафы.

Правительство доработало проект налоговых поправок, которые анонсировал Минфин. Документ увеличился до 100 страниц, его планируется рассмотреть 9 ноября, пишет РБК.

Согласно документу, возрастут штрафы за нарушение трансфертного ценообразования, расширится круг взаимозависимых лиц и изменится порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках.

Замминистра финансов Алексей Сазанов объясняет, что поправки должны усовершенствовать механизм контроля, когда часть прибыли перемещается в пользу тех взаимосвязанных компаний, которые находятся в странах с низкими налогами. В частности необходимо сократить возможность уклонения от уплаты налогов, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».

Ужесточение предусмотрено для внешнеэкономических сделок. Согласно положениям доработанного законопроекта, штраф за нарушение рыночности цены сделки составит сумму, равную недоимке по налогам, но не менее 500 тыс. руб. (сейчас полагается взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога и не менее 30 тыс. руб.)

Кроме того, до 100 тыс руб. повышаются штрафы за непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках( раньше был 5 тыс. руб.)

Также расширяется перечень лиц, которые могут признаваться взаимозависимыми В частности, в этот список войдут контролируемые иностранные компании (КИК), контролирующим лицом которых является одно и то же лицо.

Еще одно изменение — теперь любые услуги, приобретаемые российской компанией у иностранного взаимозависимого лица, будут облагаться налогом у источника по ставке 15%, что фактически приравнивается к ставке по дивидендам.

Советник BGP Litigation Валентина Семенова обратила внимание, что власти закрыли одну из «лазеек». Теперь в целях предотвращения создания схем по уклонению от уплаты НДС обязанность по исчислению и уплате налога при ввозе товаров на территорию России и с территории государств — членов ЕАЭС будет возложена на организации-посредники. Норма коснется в том числе случаев, когда товары реализуются хозяйствующими субъектами стран ЕАЭС российским физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС.

Руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов считает, что самым болезненным для бизнеса станет повышение штрафа за «нерыночные цены» во внешнеэкономических сделках до полной суммы недоимки.

На фоне прекращения обмена информацией с налоговыми органами недружественных стран и ограничения доступа к рыночной информации ужесточение налогового контроля цен может быть оправдано, хотя после начала санкционного кризиса и возникновения этих проблем в 2022 и 2023 гг. штраф не взимался. Повышение размера штрафа с 0 до 100% от суммы недоимки с одновременным исключением специального основания освобождения от ответственности будет означать нарушение принципа последовательности в действиях государственных органов

По его предположениям, общая сумма взыскания за несколько лет может составить 300–400% от суммы «довольно условно определенной недоимки».

При этом законопроектом предусмотрен и ряд послаблений. Например, будут смягчены последствия отмены соглашений об избежание двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

Ранее DK.RU рассказывал, что правительство возобновило подготовку законопроекта о праве налоговиков оперативно замораживать активы средних и малых компаний и ИП. Такая инициатива включена в стратегический документ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024-2026 годы»