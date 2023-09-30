Налоговикам разрешат превентивно замораживать активы бизнеса

Разработанный до спецоперации законопроект был нацелен на борьбу с уходом от налогов методом банкротства. Тогда поддержки в бизнес-среде инициатива не нашла.

Правительство возобновило подготовку законопроекта о праве налоговиков оперативно замораживать активы средних и малых компаний и ИП. Такая инициатива включена в стратегический документ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024-2026 годы» и вызвала резкое неприятие бизнеса. ФАС добивается права запрещать бизнесу отчуждать имущество сразу после начала выездной проверки.

Сейчас налоговики вправе запрещать бизнесу распоряжаться своим имуществом (вводить обеспечительные меры) исключительно по итогам выездной проверки. В среднем они длятся более шести месяцев, а с учетом вынесения решения растягиваются на год-полтора. За это время недобросовестный бизнес успевает беспрепятственно вывести активы, в результате за время налоговых проверок должники прячут имущество на 20-80 млрд руб. ежегодно.

ФНС позиционирует меру как элемент борьбы с преднамеренными банкротствами — популярным способом ухода от долгов. «Инициатива встретила жесткое неприятие со стороны делового сообщества», — прокомментировал Forbes директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин:

Предприниматели опасаются этой инициативы — все боятся перегибов. Право налоговиков запрещать предпринимателям распоряжаться собственным имуществом создаст дополнительный рычаг давления на бизнес.

Законопроект предлагает публиковать на сайте ФНС, каким компаниям назначены выездные проверки и список заблокированного имущества, чтобы предупредить контрагентов таких компаний. Чтобы не останавливать производство, ФНС не будет замораживать счета, готовую продукцию, сырье и материалы. Блокировать будут последовательно недвижимость, транспорт, предметы дизайна помещений, иное имущество и в последнюю очередь — ценные бумаги. Стоимость замороженного имущества не должна превышать разрыв между среднеотраслевой налоговой нагрузкой и суммой налоговых платежей подозреваемых.

Законопроект позволяет за пять дней перенести блокировку с одного имущества на другое. Блокировки можно будет обжаловать в ФНС или в суде. «Это уже репутационный удар по бизнесу», — подчеркивает Зарипов. Банки начнут отказывать таким предпринимателям в кредитах или резко ухудшать условия кредитования, предупреждают деловые объединения.

Изначально законопроект предлагал «максимально непрозрачный жесткий механизм ограничения прав налогоплательщиков», но после дискуссии с ФНС некоторые предложения бизнеса были учтены. Российский союз промышленников и предпринимателей добился того, что от риска блокировок защитили крупнейшие компании в число которых вошли те фирмы что платят от 2 млрд руб. налогов и имеют открытые налоговые данные. В ФНС так же предлагали блокировать активы, если предприятие заплатило меньше налогов, чем в среднем по отрасли. В результате обсуждений в законопроект внесли допустимое отклонение в 10%, или 3 млн руб. Более обоснованной была бы планка в 20%, так как это отклонение указано как подозрительное непосредственно в Налоговом кодексе.

РСПП смущает, что определить, как ФНС будет высчитывать среднеотраслевую нагрузку, невозможно. Методику обещали утвердить постановлением правительства. Эксперт Кирилл Никитин считает «порочной» саму идею оценки обязательств как разницы между фактической и средней нагрузкой. «Нагрузка ниже средней как минимум у половины налогоплательщиков», — отмечает эксперт.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает уравнять позиции налоговиков и бизнеса. Сейчас недоимка списывается со счета по решению налоговой инспекции, и только если впоследствии предпринимателям удается оспорить взыскание в суде, деньги возвращаются на счет. «Если будет принят новый порядок, ФНС должна отказаться от взыскания налоговой задолженности, пока не будут пройдены административный и судебный этапы обжалования», — предложил Титов.

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