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«За три года обелить 30% теневого сектора»: Минтруд взялся за неплательщиков

«За три года обелить 30% теневого сектора»: Минтруд взялся за неплательщиков
Иллюстрация: freepik.com

Регионам установят KPI по легализации россиян, не платящих налоги. Методику, позволяющую посчитать количество занятых в теневом секторе экономики, придумал Минтруд.

#НОВОСТИ

Новая методика, которую разработали сотрудники Минтруда, предполагает два этапа оценки потенциальной численности граждан в теневой занятости каждого региона, пишет Forbes. На первом будет определено количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте с использованием данных Фонда ОМС. На втором посчитают потенциальную численность теневого сектора. Для этого из показателя, определенного на первом этапе, вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. Результат рассчитают в самом Минтруде, он позволит оценить численность граждан, чья деятельность приносит им заработок, вознаграждение или иной доход без оформления трудовых отношений или ИП. 

В Минтруде признали, что у методики есть потенциал для доработки, и пообещали в дальнейшем ее выполнить. Базовый KPI по снижению серого сектора составит не более 30% от потенциальной численности граждан в теневой занятости на трехлетний период. В первый год регионы должны будут выполнить 20% целевого показателя, во второй — 50% и в третий довести его выполнение до 100%. 

Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская призывает Минтруд обратить внимание на основную проблему — дефицит кадров, и борьба с теневой занятостью эту проблему не решит:

Люди, которые работают в теневом секторе, имеют не те специальности, по которым сложился дефицит. Обелившись, они не перейдут работать, например, в промышленность.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что новая система имеет слишком много недостатков, например, она не учитывает тех занятых, кому работодатели выплачивают часть зарплаты «в конверте». Лучший способ борьбы с теневой занятостью — мониторинг доходов и расходов каждого конкретного лица, который доступен ФНС. При этом даже в развитых странах, где подобная практика широко распространена, до 10% граждан работают «всерую».

Эксперты из сферы рекрутинга бьют тревогу из-за тотальной нехватки кадров в разных сферах, рассказывал DK.RU. Во многом она связана с демографической ситуацией — количество экономически активного населения сокращается. Для того чтобы привлечь дефицитных специалистов, предприятия повышают зарплаты — так, например, в этом году на ярмарках трудоустройства работодатели предлагали вакансии с зарплатой выше 100 тыс. руб.

Автор: Андрей Широков
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