«Молодежь стремится работать на ОПК ради брони? Нет, в реальности приоритеты другие»

Директор Екатеринбургского центра занятости — о потребностях молодых соискателей, трудоустройстве предпенсионеров, зарплатах выше 100 тыс. руб. и подъемных для будущих предпринимателей.

Эксперты из сферы рекрутинга бьют тревогу из-за тотальной нехватки кадров в разных сферах. Во многом она связана с демографической ситуацией — количество экономически активного населения сокращается. Для того чтобы привлечь дефицитных специалистов, предприятия повышают зарплаты — так, например, в этом году в Екатеринбурге состоялись ярмарки трудоустройства, на которых работодатели предлагали вакансии с зарплатой выше 100 тыс. рублей.

О том, с какими ожиданиями на рынок труда приходят соискатели и какие меры их поддержки сегодня существуют, DK.RU рассказал директор Екатеринбургского центра занятости Владимир Подгорнов.

Сегодня многие жители Екатеринбурга предпочитают искать работу через рекрутинговые платформы. Насколько востребованы сегодня услуги Екатеринбургского центра занятости? И видите ли вы со своей стороны рост числа соискателей?

— С начала текущего года через официальный ресурс Роструда Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» к нам обратилось более 37,4 тыс. человек — это каждый 20-й житель Екатеринбурга в экономически активном возрасте. Часть из них приходит за содействием в поиске работы, другая часть — за получением консультаций (например, об организации предпринимательской деятельности, возможности назначения досрочной пенсии и др.). По статистике, работу находит каждый третий, обратившийся к нам гражданин. В среднем на это уходит 3,5 мес. с момента постановки на учет.

По сравнению с прошлым годом мы видим, что потребность граждан в услугах центра занятости выросла примерно на 1,8%. При этом, вырос и спрос со стороны работодателей — на 1,4%. Кто-то предпочитает искать сотрудников через наш портал «Работа России»: просматривать резюме, договариваться о собеседовании. Кто-то предпочитает личное общение и приходит на наши офлайн-мероприятия (ярмарки вакансий), где мы собираем работодателей и соискателей. Так, например, в этом году мы провели уже 57 ярмарок, которые посетило более 16 тыс. человек.

Каких специалистов сегодня чаще всего ищут работодатели?

— На конец августа работодатели, с которыми мы взаимодействуем, искали около 23,8 тыс. сотрудников. На данный момент максимальное количество вакансий заявлено на предприятиях сферы оптовой и розничной торговли, а также на обрабатывающих производствах. Средний уровень оплаты труда в первом случае составил 37 027 руб., во втором случае — 45 226 руб.

То есть вакансии с размером заработной платы в 90 000 — 100 000 тыс. руб. для сотрудников промпредприятий — это скорее исключение, чем правило?

— Вакансии с заработной платой от 100 000 тыс. руб. и выше тоже представлены нашими партнерами. Но их несколько меньше, и, в основном, к претендентам на эти вакансии работодатель предъявляет особые требования.

На текущий момент такое вознаграждение работодатели готовы предложить: токарям, слесарям, инженерам, сварщикам, врачам-хирургам, работникам IT-сферы, руководителям и по другим профессиям.

По вашим наблюдениям, насколько важны сегодня работодателям soft skills будущего сотрудника?

— Конечно, помимо образования и профессиональных навыков работодатели смотрят на коммуникативные и личностные качества соискателей — насколько они мотивированы к работе, какие имеют представления о потенциальной сфере деятельности, какие у них планы по развитию карьеры. Насколько они ответственны и дисциплинированы.

От кандидатов ожидают такие умения как: организация командной работы, ведение переговоров с клиентами и коллегами, развитый эмоциональный интеллект, эмпатия, креативное мышление, самоанализ, способность учиться и адаптироваться к изменениям. Работодатели заинтересованы в сотрудниках, которые умеют работать в условиях многозадачности, проявлять гибкий подход к решению поставленных задач.

Но, безусловно, в зависимости от уровня вакансии и ее специализации, требования отличаются.

С какими запросами и ожиданиями приходят соискатели? Например, бытует мнение, что более молодые кандидаты сегодня заинтересованы в трудоустройстве на оборонные заводы с высокой зарплатой и бронью — насколько это соотносится с реальностью?

— В реальности все немного не так.

Если говорить о молодежи от 20 лет и старше, у которых свои ценностные ориентиры, приоритеты и потребности, то на текущий момент таких людей больше всего интересует свобода действий, возможность работать удаленно — то есть личный комфорт и отсутствие привязки к одному месту жительства в связи с работой. Кроме того, у этой возрастной категории есть большой запрос на IT-специальности. Для граждан старше 50 лет, важнее всего стабильность места жительства и места работы, а также уровень заработной платы.

В целом, жителей города, которые обращались к нам в летний период, а это от 50 до 70 человек в день, можно разделить на несколько групп:

недавно потеряли работу и ищут новую (если гражданин ставит конкретные цели, имеет опыт, соответствующий желаемой профессии, не завышает требований к искомой работе – трудоустройство происходит в пределах 2 мес.);

приходят за оформлением справок для получения различных пособий;

несовершеннолетние, желающие поработать в свободное от учебы время;

те, кто ищет подработку;

и, наконец, граждане, которые хотят получить новую профессию или повысить квалификацию, в том числе пройти обучение в рамках национального проекта «Демография».

Безработные граждане, состоящие на учете в Екатеринбургском центре занятости, имеют возможность пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование по направлению от центра занятости на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

А какие направления переподготовки и повышения квалификации сегодня наиболее востребованы?

— Обучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям. В 2023 году наиболее популярными стали курсы по следующим направлениям: менеджер по персоналу, специалист по документационному и организационному управлению организацией (1С: Документооборот), оператор ЧПУ, швея.

Или же можно пройти обучение в рамках национального проекта «Демография». Наиболее востребованы нашими клиентами такие направления обучения, как 1С Программист, бухгалтер субъекта малого бизнеса, психолог–консультант с нуля до первого клиента.

Много ли среди соискателей, людей предпенсионного возраста?

— На конец августа на учете в Екатеринбургском центре занятости состояло 468 граждан предпенсионного возраста — это 18,3% от числа безработных граждан, которые состоят у нас на учете.

По сравнению с другими соискателями, им сложнее найти работу?

— Граждане этой категории достаточно активны. Но многие из них приходят с установкой, что из-за возраста не смогут найти работу, и изначально негативно настроены к работодателю. Такие люди испытывают тревожность, тем самым действительно понижая свои шансы на трудоустройство.

Однако если гражданин грамотно составит резюме и продемонстрирует свои навыки и опыт на собеседованиях, то шансы получить работу есть. Так, например, за январь-июль к нам обратилось 411 граждан предпенсионного возраста, 173 из них (42,1%) были трудоустроены.

Для соискателей предпенсионного возраста организованы программы социальной адаптации и психологической поддержки — с начала года их посетило более 500 граждан. Более 700 человек получили услугу по профессиональной ориентации. Кроме того, соискателям предлагается пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по направлению от центра занятости. А также принять участие в проекте «Содействие занятости» национальный проект «Демография».

Также для данной категории граждан проводятся мероприятия по организации временного трудоустройства. По окончании срока действия временного договора они могут быть приняты на работу на предприятие на постоянной основе.

На какую поддержку может рассчитывать человек, который встает на учет в Екатеринбургском центре занятости в статусе безработного?

— Сейчас такой статус имеют около 2,5 тыс. человек, которые состоят у нас на учете. Более 60% из них получают пособие по безработице. В течение первых трех месяцев максимальная величина пособия составляет 14 710,80 руб., в последующие три месяца — 5 750 руб.

Для некоторых категорий граждан, состоящих на учете как безработные, предусмотрена фиксированная сумма материальной поддержки — в 2023 г. размер выплаты составляет 3 450 руб./мес. Ее могут получить безработные, которые участвуют в общественных работах, временно трудоустроенные, а также выпускники профессиональных учебных заведений в возрасте от 18 до 25 лет.

Еще один вид поддержки предусмотрен для безработных граждан, которые решил начать предпринимательскую деятельность — они могут получить единовременную выплату 58 800 руб. на открытие собственного дела. Такая мера поддержки предоставляется безработным, написавшим и успешно защитившим бизнес-план. Кроме этого, по направлению центра безработные граждане могут бесплатно пройти обучение по специализированным программам, которые раскрывают основы предпринимательской деятельности.

Много ли сейчас среди соискателей тех, кто хочет открыть свой бизнес?

— Ежегодно мы получаем около 100 бизнес-проектов от безработных граждан, мечтающих воплотить свою идею. Специально созданная комиссия рассматривает все, но финансовую поддержку получают только самые проработанные проекты. За предыдущие 5 лет субсидию получили около 200 екатеринбуржцев.

Есть еще несколько критериев, которые должны быть соблюдены для предоставления субсидии. Помимо того, что человек должен быть зарегистрирован в качестве безработного, необходимо, чтобы как минимум в течение шести месяцев до подачи заявления он не имел статуса ИП и не был руководителем организации любой формы собственности. Кроме этого, не могут претендовать на субсидию те, кто уже получал ее за последние пять лет, а также граждане, которые уже подали заявку на получение социального контракта на предпринимательскую деятельность.

Если гражданин получает материальную поддержку — он обязан осуществлять предпринимательскую деятельность не менее года и отчитаться за целевое использование средств. На протяжении всего года специалисты Екатеринбургского центра занятости будут сопровождать начинающего предпринимателя, в том числе будут консультировать его по вопросам правильного оформления отчетных документов, срокам их предоставления, о дополнительных мерах поддержки и множеству других вопросов.

Как вы можете оценить уровень безработицы и напряженности на рынке труда Екатеринбурга?

— Регистрируемая безработица на территории города находится на естественном уровне. По данным на конец августа это 0,34%.

Коэффициент напряженности на рынке труда города Екатеринбурга по последним данным составляет 0,18 (численность незанятых граждан — 4 264, а потребность в работниках, заявленная работодателями – 23 779). Это означает, что на каждого обратившегося незанятого гражданина приходится в среднем 5-6 вакансий. На текущий момент имеется безусловный выбор рабочих мест для соискателей, учитывая, что дисбаланса спроса и предложения на рынке труда в Екатеринбурге не наблюдается.

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