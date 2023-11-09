Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
91,92
98,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублей

Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублей
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Получите шанс выиграть главный приз или один из десяти основных призов – компенсацию самой крупной покупки в период акции до 100 000 руб. включительно.

#НОВОСТИ

Совершите любую покупку от 1000 руб.й по любой карте Банка Уралсиб с 1 ноября по 31 декабря 2023 г. включительно и участвуйте в акции Уралсиба «Миллион за покупки»

Шансы на выигрыш можно повысить — совершая больше покупок или выполняя простые задания:

+ 100 шансов — за каждую покупку от 1000 руб.;

+ 1000 шансов — за покупки от 100 руб. в определенных категориях, оплату мобильного, ЖКУ или интернета в Уралсиб Онлайн, оплату покупок от 1000 руб. через Mir Pay, снятие наличных или переводы от 5000 руб. с кредитной карты;

+ 5000 шансов — за оформление дебетовой карты «Прибыль» или открытие вклада;

+ 10 000 шансов — за перевод зарплаты в Банк Уралсиб, оформление в банке кредита или кредитной карты.

Если у вас пока нет карты Уралсиба — закажите бесплатную дебетовую или кредитную карту с доставкой — кстати, за это вы получите до 10 000 дополнительных шансов.

Победители акции будут определены и объявлены до 28 февраля 2024 г. — мы сформируем общий список участников, где количество строк с вашим именем равняется количеству накопленных шансов, и с помощью рандомайзера определим выигрышные номера строк. После этого свяжемся с победителями — будьте на связи! Вознаграждение будет начислено в рублях на карту Банка Уралсиб.

Период проведения акции — с 01.11.2023 г. до 28.02.2024 года включительно. Более подробно об условиях акции и организаторе, а также условиях и тарифах по банковским продуктам можно узнать на сайте Банка Уралсиб.

Читайте также на DK.RU: 

Банк Уралсиб вручил приз победительнице акции «Автомобиль за оформление кредита наличными»

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовых карт «Мир» с кешбэком

О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. 
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2023 г. насчитывает 219 точек продаж, 1338 банкоматов и 282 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 

 

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем БайкалСтоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал
  • Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работуВслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу
  • Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видеоКак выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео
  • На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работыНа Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.