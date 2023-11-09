Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублей
Получите шанс выиграть главный приз или один из десяти основных призов – компенсацию самой крупной покупки в период акции до 100 000 руб. включительно.
Совершите любую покупку от 1000 руб.й по любой карте Банка Уралсиб с 1 ноября по 31 декабря 2023 г. включительно и участвуйте в акции Уралсиба «Миллион за покупки»!
Шансы на выигрыш можно повысить — совершая больше покупок или выполняя простые задания:
+ 100 шансов — за каждую покупку от 1000 руб.;
+ 1000 шансов — за покупки от 100 руб. в определенных категориях, оплату мобильного, ЖКУ или интернета в Уралсиб Онлайн, оплату покупок от 1000 руб. через Mir Pay, снятие наличных или переводы от 5000 руб. с кредитной карты;
+ 5000 шансов — за оформление дебетовой карты «Прибыль» или открытие вклада;
+ 10 000 шансов — за перевод зарплаты в Банк Уралсиб, оформление в банке кредита или кредитной карты.
Если у вас пока нет карты Уралсиба — закажите бесплатную дебетовую или кредитную карту с доставкой — кстати, за это вы получите до 10 000 дополнительных шансов.
Победители акции будут определены и объявлены до 28 февраля 2024 г. — мы сформируем общий список участников, где количество строк с вашим именем равняется количеству накопленных шансов, и с помощью рандомайзера определим выигрышные номера строк. После этого свяжемся с победителями — будьте на связи! Вознаграждение будет начислено в рублях на карту Банка Уралсиб.
Период проведения акции — с 01.11.2023 г. до 28.02.2024 года включительно. Более подробно об условиях акции и организаторе, а также условиях и тарифах по банковским продуктам можно узнать на сайте Банка Уралсиб.
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