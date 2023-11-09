Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублей

Получите шанс выиграть главный приз или один из десяти основных призов – компенсацию самой крупной покупки в период акции до 100 000 руб. включительно.

Совершите любую покупку от 1000 руб.й по любой карте Банка Уралсиб с 1 ноября по 31 декабря 2023 г. включительно и участвуйте в акции Уралсиба «Миллион за покупки»!

Шансы на выигрыш можно повысить — совершая больше покупок или выполняя простые задания:

+ 100 шансов — за каждую покупку от 1000 руб.;

+ 1000 шансов — за покупки от 100 руб. в определенных категориях, оплату мобильного, ЖКУ или интернета в Уралсиб Онлайн, оплату покупок от 1000 руб. через Mir Pay, снятие наличных или переводы от 5000 руб. с кредитной карты;

+ 5000 шансов — за оформление дебетовой карты «Прибыль» или открытие вклада;

+ 10 000 шансов — за перевод зарплаты в Банк Уралсиб, оформление в банке кредита или кредитной карты.

Если у вас пока нет карты Уралсиба — закажите бесплатную дебетовую или кредитную карту с доставкой — кстати, за это вы получите до 10 000 дополнительных шансов.

Победители акции будут определены и объявлены до 28 февраля 2024 г. — мы сформируем общий список участников, где количество строк с вашим именем равняется количеству накопленных шансов, и с помощью рандомайзера определим выигрышные номера строк. После этого свяжемся с победителями — будьте на связи! Вознаграждение будет начислено в рублях на карту Банка Уралсиб.

Период проведения акции — с 01.11.2023 г. до 28.02.2024 года включительно. Более подробно об условиях акции и организаторе, а также условиях и тарифах по банковским продуктам можно узнать на сайте Банка Уралсиб.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2023 г. насчитывает 219 точек продаж, 1338 банкоматов и 282 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.