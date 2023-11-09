Аэропорты предлагают ввести дополнительный сбор с пассажиров. Билеты подорожают на 3-5%

В 2024 г. в бюджете предусмотрено 27,4 млрд руб. на модернизацию аэропортов, это на 25% меньше, чем в 2023-м. Аэропорты просят выделить им средства из ФНБ, возвращать будут с помощью пассажиров.

Холдинги «Новапорт» (куда входят аэропорты Новосибирска и Калининграда) и «Аэропорты регионов» (Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов) направили помощнику президента России Игорю Левитину письмо с предложением предоставить им льготные кредиты из средств ФНБ на модернизацию взлетно-посадочных полос, пишет «Коммерсант».

В письме сказано, что государство могло бы предоставить заемные средства под 2% сроком на 25–30 лет. Их возврат холдинги предполагают провести за счет нового сбора с пассажиров в размере 3–5% от стоимости билета.

Гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев уточнил, что в мировой практике сборы с пассажиров в аэропортах составляют 2-3 доллара, однако аналогичный сбор в России в эквиваленте до 300 руб. не покроет необходимых объемов финансирования для реконструкции аэродромов. По его оценке, полученных 30 млрд руб. при пассажиропотоке 100 млн человек в год будет недостаточно.

В Минтрансе отметили, что модернизация взлетно-посадочных полос и другой принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры планируется производить за счет государственно-частного партнерства, при этом механизмы выделения данных средств находятся на обсуждении. В ведомстве добавили, что перекладывать расходы на пассажиров в виде дополнительных сборов недопустимо.

Собеседник издания из авиаотрасли при этом отметил, что на фоне очевидного сокращения госфинансирования растущие расходы на содержание и модернизацию аэропортов «придется покрывать авиакомпаниям, которые переложат издержки на пассажиров».

Добавим, что на 2024 г. в бюджете предусмотрено выделение 27,4 млрд руб. на модернизацию аэропортов, это на 22% меньше, чем планировалось ранее, и на 25% меньше, чем в текущем году.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае 2023 г. вырос почти на 21%, до 37,5 млн человек, следует из данных Росавиации. По итогам 2023 г. авиакомпании перевезут 101,2 млн пассажиров, прогнозировал в начале июня Минтранс. Это на 6,3% больше, чем в 2022-м, когда авиакомпании перевезли 95,2 млн человек, сообщал DK.RU.