Число пассажиров на внутрироссийских рейсах достигло 15-летнего рекорда

В январе—мае пассажиропоток вырос на 21% за счет развития внутренних перелетов. Причины существенного роста связаны с «эффектом низкой базы» 2022 г. и открытием новых локальных направлений в стране.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае 2023 г. вырос почти на 21%, до 37,5 млн человек, следует из данных Росавиации. Это максимальный темп роста с начала 2023 г. В частности за май перевозки сразу подскочили на 30% к маю предыдущего года, достигнув 8,7 млн пассажиров в месяц, что лишь на 1,4% меньше, чем в мае 2021 г., когда компании работали не под санкциями.

С конца февраля 2022 г. российским авиакомпаниям запрещено летать в Евросоюз и другие страны, а также приобретать самолеты западного производства, комплектующие к ним, а также услуги техобслуживания За последние пять лет пассажиропоток авиакомпаний в январе-мае был выше только в 2019 г., когда услугами перевозчиков воспользовались 45 млн человек (на 20% больше, чем за пять месяцев 2023 г.). Пассажиропоток лидера отрасли — группы «Аэрофлот», в которую, помимо одноименной авиакомпании, входят перевозчик «Россия» и лоукостер «Победа», вырос в мае на 35,9%, до 3,7 млн человек.

Причины существенного роста пассажиропотока связаны с «эффектом низкой базы» 2022 г. и открытием новых локальных туристических направлений в стране, говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева. Существенный рост в этом году вполне отражает стабилизацию рынка и отложенный спрос на туристические путешествия, соглашается авиационный эксперт Григорий Померанцев. Основной тренд последнего года — рост внутреннего туризма, доля перевозок в обход Москвы увеличивается.

Так, в мае 2023 г. аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) благодаря росту пассажиропотока на 30% стал вторым аэропортом страны по числу обслуженных пассажиров (1,75 млн), уступив только Шереметьево. В 2023 г. из Пулково запущены рейсы в Горно-Алтайск, Владивосток и Читу, увеличено количество рейсов в Челябинск, Екатеринбург, Самару, Калининград и по другим внутренним направлениям. Лидерами по росту пассажиропотока стали Волгоград, Екатеринбург, Самара, Уфа и Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет Пулково).

Пассажиропоток аэропорта Сочи за пять месяцев этого года вырос на 31%, до 4,34 млн человек. Основной причиной роста трафика стало развитие региональной маршрутной сети, минуя Москву, говорит директор по авиационной коммерции группы компаний «Аэродинамика» Александр Никонов. За пять месяцев 2023 г. прирост пассажиропотока на ключевых региональных маршрутах составил порядка 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

Самыми популярными направлениями стали Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Петербург. С учетом трансферных возможностей аэропорта и наступлением туристического сезона мы можем ожидать дальнейшего развития пассажирских перевозок на региональных направлениях.

По итогам 2023 г. авиакомпании перевезут 101,2 млн пассажиров, прогнозировал в начале июня Минтранс. Это на 6,3% больше, чем в 2022-м, когда авиакомпании перевезли 95,2 млн человек. Однако этот прогноз «консервативно занижен». «Рынок вполне может вернуться к показателям 2021 г. (111 млн человек) за счет восстановления международного трафика, въездного и внутреннего туризма, а также активизации бизнеса, переориентированного на альтернативные международные рынки. Еще оптимистичнее директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин:

Если не произойдет каких-либо экстраординарных событий на авиарынке или в экономике в целом, по итогам 2023 г. пассажиропоток российских авиакомпаний может достичь 110–120 млн человек. Более того, в случае сохранения текущих, относительно благоприятных предпосылок вполне можно говорить о пассажиропотоке на уровне 120–125 млн.

Темпы роста пассажиропотока будут замедляться по мере увеличения стоимости авиабилетов и приближения к доковидному уровню пассажиропотоков. В мае Росстат уже зафиксировал максимальную с 2000 г. цену за перелет по России «экономом» — почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км, рассказывал DK.RU. Скорее всего, в следующем году рост продолжится, считает управляющий партнер консалтинговой компании НЭО Алексей Романов. Но все зависит от своевременности поставок новых российских самолетов, предупреждает он.

Темпы роста пассажиропотока начнут традиционно замедляться в октябре-ноябре, когда закончится период летних отпусков. Однако на пассажиропоток может повлиять изменение геополитической и экономической ситуации, оговаривается он. Возможности для дальнейшего роста пассажиропотока у российской гражданской авиации исчерпаны, считает заместитель гендиректора транспортно-логистической компании MLP Глеб Белавин. «Это связано с общим падением доходов у населения, удорожанием стоимости обслуживания [авиатехники] вкупе с увеличивающейся ценой авиатоплива», — объясняет он. Перспективы на 2024 год не сильно лучше текущего периода.