Самые дорогие перелеты за 23 года? В России взлетели цены на билеты

С мая 2023 г. стоимость перелета в экономе выросла на 30% по России. Участники рынка считают, что внутренние перелеты не будут развиваться, если цены на них будут расти.

Стоимость перелета эконом-классом по России в мае 2023 г. достигла в среднем 7 тыс. руб., что является максимумом за последние 23 года, рассказал Росстат. Это на 28% больше, чем в мае 2022 г. в расчете на 1 тыс. км пути. И максимальное значение с 2000 г., при этом более ранних данных нет.

Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 г. У некоторых авиакомпаний цены на билеты выросли в среднем на 10% по итогам января-мая 2023 г. При этом некоторые участники рынка считают, что внутренние перелеты не будут развиваться, если цены на билеты будут расти.

Рост цен происходит из-за увеличения себестоимости полетов, обслуживания самолетов и других причин. Эксперты сошлись во мнении, что средняя цена перелета в эконом-классе в этом году может подрасти до 7,5 тыс. руб. Кроме того, росту стоимости может поспособствовать снижение мер господдержки.

Однако если произойдет расширение международной маршрутной сети и отток части спроса на зарубежные направления, то цены могут немного снизиться. В начале мая вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что цены на международные авиаперелеты из России в зарубежные страны выросли за последнее время на 15-30% на фоне волатильности курса рубля и увеличения стоимости топлива для самолетов.