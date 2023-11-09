В декабре в Екатеринбурге пройдет благотворительный фестиваль «Интеллектfest»

Спикерами «ИнтеллектFest-2023» станут 25 лучших российских преподавателей из Сколково, МИРБИС, РАНХиГС, ВШЭ. Прибыль от продажи билетов пойдет на поддержку детей мобилизованных екатеринбуржцев.

«ИнтеллектFest» — это благотворительный фестиваль бизнес-образования, который более 10 лет проводит в Екатеринбурге Центр бизнес-образования (группа компаний «ЦБО»). В этом году «ИнтеллектFest» отметит первый юбилей, который пройдет под девизом «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ кадры решают все!».

Спикерами «ИнтеллектFest-2023» станут 25 лучших российских преподавателей из ТОП-5 лучших бизнес-школ России: Сколково, МИРБИС, РАНХиГС, ВШЭ, качество которых подтверждено международной аккредитацией AMBA (Association of MBAs).

Генеральным партнером юбилейного ИнтеллектФест-2023 стала Московская международная школа бизнеса МИРБИС. Они проведут 25 полномасштабных мастер-классов в рамках шести тематических треков, посвященных новым управленческим трендам и ключевым навыкам руководителей в стремительно меняющимся мире, и другим аспектам сохранения и развития бизнеса в текущей ситуации. Также гостям фестиваля будет предложена специальная детско-молодежная программа, в которой смогут принять участие подростки и молодые люди до 18 лет.

Вся прибыль от проведения мероприятия идет на реализацию обучающих и развивающих программ для талантливых подростков с низкими стартовыми возможностями — воспитанников детских домов, детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Благодаря средствам, собранным на «ИнтеллектFestе», они выезжают в образовательные бизнес-лагеря, готовятся к ЕГЭ с компетентными преподавателями, поступают в лучшие вузы Екатеринбурга. За прошедшие несколько лет помощь от организаторов «Интеллектfestа» получили порядка 200 молодых людей. Сегодня многие из них уже закончили обучение и теперь работают в крупных компаниях региона.

В 2022 г. у фестиваля появилась новая социальная миссия — помощь семьям мобилизованных земляков. Речь идет о детях мобилизованных солдат и офицеров, заканчивающих школу в это непростое для их семей время.

«Наша задача — помочь им не упустить возможность успешно сдать ЕГЭ и поступить в выбранный вуз, чтобы в будущем успешно реализовать свой карьерный потенциал. Огромную пользу выпускникам приносят выезды в бизнес-лагеря, где ребята не только находят друзей и единомышленников, но и определяются с будущей профессиональной траекторией. Это наш способ принести пользу обществу в текущей ситуации, сохранив нашу приверженность своей миссии - делать мир лучше», — говорит Ольга Жигальцова, управляющий партнер группы компаний ЦБО.

Дата проведения фестиваля — 7 декабря 2023 года, место — конгресс-отель AZIMUT, Екатеринбург, Кольцово. Регистрация доступна по ссылке.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге пройдет новый конкурс для тех, кто работает с реальным сектором бизнеса.