В Екатеринбурге пройдет новый конкурс для тех, кто работает с реальным сектором бизнеса

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Заявки можно будет подать уже со следующего вторника, имена лучших станут известны в начале декабря. В жюри —крупнейшие трекеры рынка, представители производственного сектора и деловых СМИ.