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В Екатеринбурге пройдет новый конкурс для тех, кто работает с реальным сектором бизнеса

В Екатеринбурге пройдет новый конкурс для тех, кто работает с реальным сектором бизнеса
Иллюстрация: freepik.com

Заявки можно будет подать уже со следующего вторника, имена лучших станут известны в начале декабря. В жюри —крупнейшие трекеры рынка, представители производственного сектора и деловых СМИ.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В Екатеринбурге будет вручена первая премия «Производственный трекер года». Конкурс организовала Лаборатория производственного трекинга, в нем принимают участие трекеры реального сектора бизнеса.

Развитие производственного сектора при поддержке трекеров дает другие результаты в скорости, эффективности и возвратности инвестиций. Поэтому важно отмечать заслуги экспертов трекеров за достижения, — подчеркивает организатор.

Жюри выберет лучших из топ-3 кандидатов в пяти номинациях. Номинации конкурса:

  • масштабирование;
  • быстрый рост;
  • технологический прорыв;
  • инновации в трекинге;
  • производственный трекер года.

В жюри приглашены крупнейшие трекеры рынка, представители производственного сектора экономики и деловых СМИ региона.

Отбор кандидатов стартует 6 ноября и продлится до 31 ноября 2023 г. Выбирать лучших жюри будет с 1 по 8 декабря 2023 г. Вручение премии состоится 9 декабря 2023 года в «Точке Кипения» в Екатеринбурге.

Напомним, ранее объявил победителей первый региональный фестиваль рекламы «1Й». 

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Автор: Александра Клименко
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