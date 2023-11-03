В Екатеринбурге пройдет новый конкурс для тех, кто работает с реальным сектором бизнеса
Заявки можно будет подать уже со следующего вторника, имена лучших станут известны в начале декабря. В жюри —крупнейшие трекеры рынка, представители производственного сектора и деловых СМИ.
В Екатеринбурге будет вручена первая премия «Производственный трекер года». Конкурс организовала Лаборатория производственного трекинга, в нем принимают участие трекеры реального сектора бизнеса.
Развитие производственного сектора при поддержке трекеров дает другие результаты в скорости, эффективности и возвратности инвестиций. Поэтому важно отмечать заслуги экспертов трекеров за достижения, — подчеркивает организатор.
Жюри выберет лучших из топ-3 кандидатов в пяти номинациях. Номинации конкурса:
- масштабирование;
- быстрый рост;
- технологический прорыв;
- инновации в трекинге;
- производственный трекер года.
В жюри приглашены крупнейшие трекеры рынка, представители производственного сектора экономики и деловых СМИ региона.
Отбор кандидатов стартует 6 ноября и продлится до 31 ноября 2023 г. Выбирать лучших жюри будет с 1 по 8 декабря 2023 г. Вручение премии состоится 9 декабря 2023 года в «Точке Кипения» в Екатеринбурге.
Напомним, ранее объявил победителей первый региональный фестиваль рекламы «1Й».
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