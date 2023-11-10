В Екатеринбурге выставили на продажу четырехэтажную квартиру за 108 млн руб.

Квартира расположена в ЖК на улице Шевченко, дороже стоят только апартаменты в «Исети» и квартиры в строящемся клубном доме на Ленина, 8.

В ЖК «Бажовский премиум» на Шевченко, 18 выставили на продажу пентхаус, который занимает сразу четыре этажа — с 23-го по 26-й. Чтобы перемещаться было проще, посередине есть личный стеклянный лифт.

Вид из окна, фото Е1.RU

В квартире есть терраса, лофт с домашним кинотеатром, барной стойкой и игровой, четыре спальни с отдельным санузлом, кабинет, кухня-гостиная, гардеробная и сауна.

Квартира оснащена по принципу: заезжай и живи. В стоимость входит парковочное место в подземном паркинге на два автомобиля и отдельное кладовое помещение для хранения велосипедов, детской коляски и прочего. В квартире никто не жил, — говорится в объявлении.

Заявленная цена — 108 млн руб. Дороже только апартаменты в «Исети» и квартиры в еще строящемся клубном доме на Ленина, 8, пишет E1.RU.

Если взять этот пентхаус в ипотеку на 30 лет с первоначальным взносом в 30%, то ежемесячный платеж составит 804 тыс. руб.

Напомним, ранее мы писали, о том, что в окрестностях Екатеринбурга на продажу был выставлен коттедж в стиле неоклассицизм за 188 млн руб. Коттедж, который вошел в ТОП-200 лучших домов России в 2010-2020 гг. Дом имеет уникальную и нетипичную для Урала архитектуру — плоские крыши, панорамные окна и расположен на горнолыжном комплексе «Пильная Парк» на участке в 60 соток. Здесь также есть баскетбольная площадка, зоны отдыха для детей и взрослых, территория для овощей и спа-комплекс.

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