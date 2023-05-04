В Екатеринбурге полгода продается элитный коттедж за 188 млн руб. Почему его не покупают?

Единственный на Урале дом, который входит в ТОП-200 домов России, выставлен на продажу в декабре 2022 г. Он уникален для Урала — можно гордиться, что у нас такие есть. Но никто не спешит его купить.

На рынке элитного жилья Екатеринбурга в декабре 2022 г. появилось новое предложение. На продажу выставлен коттедж, который вошел в ТОП-200 лучших домов России в 2010-2020 гг. Дом имеет уникальную и нетипичную для Урала архитектуру — плоские крыши, панорамные окна. Он построен в стиле неоконструктивизм. Коттедж расположен на горнолыжном комплексе «Пильная Парк». Такая информация появилась на сайте агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры».

Несмотря на свои характеристики, дом до сих пор находится в продаже. DK.RU решил выяснить, почему, а также благодаря каким характеристикам дом может попасть в рейтинги, подобные ТОП-200.

«Любой креативный проект привлечет внимание, если он гармонично связан со средой и в нем новаторски исполнен интерьер, не только с точки зрения включения материалов, но и сложности пространства. Фасад тоже должен отличаться от других проектов, но быть гармоничным», — так объясняет «избранность» дома его архитектор, гендиректор архитектурной мастерской «Инжениум» Сергей Ларионов.

Он отмечает, что дом спроектирован в стиле неоконструктивизм. Таких домов на Урале, да и в России, мало, поэтому они и попадают в топы.

«В наше время модно исполнять крупные и очень масштабные формы в архитектуре — без мелочей и украшательства. Я имею в виду объемы. Чем масштабнее выполнен фасад здания, тем больше он будет отличаться от существующих домов», — объяснил он.

В описании сказано, что дом кирпичный, но в наружной и внутренней отделке также использовано экзотическое дерево из Латинской Америки. Для Урала это нетиповая архитектура. Здесь использованы плоские крыши без парапетов и панорамные окна от пола до потолка.

Авторы проекта объясняют такое решение тем, что здесь преобладают северо-западные ветра. Дом расположен специально так, чтобы они могли сдувать снег с максимально плоской крыши. Мало кто знает, но на двухскатных крышах снег часто залеживается и к весне замерзает, превращаясь в лед, — на плоских крышах такого не случается.

Коттедж расположен на участке в 60 соток. Здесь также есть баскетбольная площадка, зоны отдыха для детей и взрослых, территория для овощей и спа-комплекс. Стоимость объекта 188 млн руб.

Павел Боровиков, управляющий партнер агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры», считает, что можно гордиться тем, что у нас на Урале есть такие дома. Подобные варианты появляются раз в пять лет. Чаще продаются коттеджи в стиле ар деко и барокко.

«Дом продаётся относительно недавно. Цена рыночная, есть просмотры. То есть всё идёт своим правильным чередом. Оснований для снижения цены в рекламе на данный момент нет. Как правило, такие дома продаются небыстро. Это серьезный шаг, который надо обдумать. Нужно посмотреть дом несколько раз, принять его, влюбиться», — комментирует ситуацию Павел Боровиков.

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