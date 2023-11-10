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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

В десятку лучших банковских депозитных продуктов (вкладов в рублях) в ноябре 2023 года эксперты «РБК Инвестиции» включили срочный вклад Банка Уралсиб «Доход».

#НОВОСТИ

В рейтинге, подготовленном «РБК Инвестиции», участвовали только предложения, в которых для получения максимального процента не требуется оформлять дополнительные услуги. Продукты были ранжированы по величине процентной ставки по вкладу. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.

 

Автор: Мария Смирнова
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