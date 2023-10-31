Банк Уралсиб повысил доход по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»

На всех сроках размещения (минимальный — от 91, максимальный — до 1100 дней) ставки составляют до 15,01% и до 13,09% годовых с учетом капитализации соответственно.

Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 12,63–15,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. руб., в офисах банка — 100 тыс. руб. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.

теперь составляет 12,63–15,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. руб., в офисах банка — 100 тыс. руб. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Доходность по вкладам вида «Комфорт» повышена до 11,61–13,09% годовых с учетом капитализации процентов, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light — 1 млн руб., Premium и Private — 2 млн руб. Срок размещения вклада — 91 и 181 день.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.