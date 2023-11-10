Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
91,92
98,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Впервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в Дубае

Впервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в Дубае
Иллюстрация: Ростех

Новый самолет является глубокой модернизацией Ил-76МД, при этом в нем обновлено более 70% систем и агрегатов. Последний раз компания демонстрировала подобный борт за рубежом в 1994 г.

#АВИАОТРАСЛЬ#НОВОСТИ

Ростех сообщил, что продемонстрирует тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) на международной выставке Dubai Airshow-2023, которая пройдет с 13 по 17 ноября. В пресс-службе компании рассказали, что самолет станет главной премьерой, поскольку бортов такого класса Россия не представляла за рубежом с 1994 г.:  

Dubai Airshow является одной из главных международных выставок для Ростеха….В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые, — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В компании рассказали, что Ил-76МД-90А производства Объединенной авиастроительной корпорации является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, при этом в нем обновлено более 70% систем и агрегатов.  

В частности, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, модернизировано шасси, усилено и облегчено крыло. Кроме того, самолет получил «стеклянную» кабину — вся необходимая экипажу информация выводится на многофункциональные экраны.  

Ранее DK.RU рассказывал, что Ростех протестировал полностью импортозамещенный SJ-100 с российским двигателем ПД-8. С декабря 2023 г. авиакомпании начнут проводить испытания самолета. SJ-100 должен заменить на российских авиалиниях иностранные лайнеры и стать одним из основных самолетов для отечественных авиакомпаний.  

Добавим, что в России также разрабатывается аналог Boeing и Airbus — самолет МС-21, который также создан Ростехом. Стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в 2028-2030 гг. оценивается в 4,3-4,6 млрд руб. ($50–54 млн)    

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видеоКак выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео
  • Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работуВслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу
  • Борис Титов: «Дело против Аяза сильно отличается от дел против Чекалиной или Блиновской»Борис Титов: «Дело против Аяза сильно отличается от дел против Чекалиной или Блиновской»
  • На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работыНа Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.