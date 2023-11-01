«Стекла проверили на птицах»: первый полет SJ-100 с российским двигателем

Уже в 2024 г. самолеты Sukhoi Superjet 100 начнут летать на российских авиалиниях, заменив иностранные лайнеры. Инженеры «импортозаместили» более 40 иностранных систем, включая лобовое стекло.

Импортозамещенный SJ-100 впервые совершит полет с российским двигателем ПД-8 уже в декабре 2023 г. Авиакомпании начнут проводить испытания полностью локализованного самолета. В «Ростехе» рассказали, что SJ-100 заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и станет одним из основных самолетов для отечественных авиакомпаний. В рамках импортозамещения в нем заменили более 40 иностранных систем и агрегатов.

Для кабин экипажа Sukhoi Superjet 100 и внешнего светового оборудования самолета импортозаместили высокопрочное остекление.Такие стекла выпускает Обнинское научно-производственное предприятие «Технология». Их полностью производят из российских материалов, остекление оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло проверки на стойкость при столкновении с птицами.

Также в 2024 г. в России планируют выпустить более 40 двигателей ПД-8 для Sukhoi Superjet 100. Ранее DK.RU рассказывал, что опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Кремль поздравил авиастроителей с первым полетом: «Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.