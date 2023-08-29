Дмитрий Песков: «Самолет SJ-100 взлетел. Можно поздравить авиастроителей с этим успехом»

Как сообщили сегодня в пресс-службе Минпромторга РФ, опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Кремль поздравил авиастроителей с первым полетом: «Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

Работа еще не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями, что тоже скоро состоится. Это действительно большой успех. Производство таких машин с учетом географии нашей страны [важно], поэтому, конечно, президент будет продолжать держать руку на пульсе.

Песков также рассказал, что президент Владимир Путин прекрасно знает график импортозамещения в авиации и других отраслях промышленности, пусть в его рабочем графике и нет посещения производственного центра ПАО Яковлев (входит в ОАК госкорпорации Ростех) в Комсомольске-на-Амуре.

SJ-100 — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.