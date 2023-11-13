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В Дубае запустили производство люксового российского седана Aurus

В Дубае запустили производство люксового российского седана Aurus
Иллюстрация: РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что у российской стороны также есть планы по открытию дилерского центра в Дубае. Ранее сообщалось, что акционером Aurus станет Газпром.

#ПРОИЗВОДСТВО#АВТОРЫНОК#НОВОСТИ

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началось производство российского автомобиля представительского класса Aurus. Как пишет ТАСС, сборка автомобилей организована на площадке в Дубае. Глава Минпромторга Денис Мантуров не раскрыл партнеров проекта, но рассказал, что старт производства дан раньше, чем планировалось. Ранее сообщалось, что сборка Aurus в ОАЭ начнется не раньше 2024 г. :  

Сегодня запустилось производство, начнем с выпуска седана Senat.  

В дальнейшем, по словам Мантурова, в ОАЭ будет налажен выпуск внедорожника Komendant. Также глава Минпромторга добавил, что сохраняются планы по открытию дилерского центра и кастомизации автомобилей Aurus:  

Мы рассматриваем расширение, как я уже сказал. Сейчас закрепимся основательно, а потом будем двигаться.  

ОАЭ станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин в регионе. После того как сборка автомобилей будет налажена, планируется начать поставки машин в другие страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию.  

Ранее DK.RU рассказывал, что «Газпром» может войти в капитал производителя люксовых автомобилей Aurus. Предполагается, что он получит до 40% автопроизводителя от его крупнейшего акционера — подведомственного Минпромторгу госинститута ФГУП НАМИ. Напомним, что производство Aurus берет начало в 2013 г. С 2019 г. на учет в России было поставлено 114 автомобилей Aurus.   

Автор: Екатерина Тарханова
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