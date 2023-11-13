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Сезон близко: горнолыжные комплексы Среднего Урала открыли часть трасс

Сезон близко: горнолыжные комплексы Среднего Урала открыли часть трасс
Иллюстрация: Страница ГЛК «Уктус» ВКонтакте

Лыжников и сноубордистов готовы принять три из четырех ГЛК. Правда, там пока работают только учебные трассы, и в ближайшие дни погода вряд ли будет располагать к катанию.

#СПОРТ#НОВОСТИ

В Свердловской области завершается подготовка к горнолыжному сезону. Уже состоялось техническое открытие трех из четырех горнолыжных комплексов.

Самым первым 31 октября открылся ГЛК «Пильная парк» — в минувшие выходные здесь работали малый склон и трасса для тюбинга. В начале ноября состоялось техническое открытие ГЛК «Уктус» — в минувшие выходные здесь работала только учебная трасса. Также с начала ноября работает учебная трасса ГЛК «Гора Белая».

ГЛК «Ежовая» пока не принимает лыжников и сноубордистов. Однако, судя по соцсетям комплекса, склоны уже заснежены, и старт работы объявят, когда установится подходящая погода.

Ранее DK.RU сообщал, что на ГЛК «Уктус» построили канатную дорогу — предполагается, что она будет работать в формате кресельного подъемника для лыжников и горожан, которые хотят посмотреть на Екатеринбург с высоты Уктусских год.

Также DK.RU писал, что в этом году на полях выставки ИННОПРОМ презентовали проект по реконструкции «Горы Белой» — соглашение подписали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и президент Группы Синара Михаил Ходоровский. Предполагается, что здесь должны появятся до 50 км трасс для единовременного катания 7,5 тыс. чел. Всего на территории одноименного туркластера будет создано 4,5 тыс. мест размещения, 10 тыс. рабочих мест прямой и косвенной занятости.

Автор: Елизавета Порошина
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