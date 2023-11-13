Администрация Екатеринбурга все-таки планирует отдать «Водоканал» в концессию

По словам Алексея Прядеина, есть «два-три крупных игрока», которые готовы инвестировать в развитие предприятия. Но возможно, в частные руки отдадут только его отдельные объекты.

Специалисты администрации Екатеринбурга готовят документы для заключения концессионного соглашения по МУП «Водоканал». Предполагается, что концессия будет связана с разработкой новой схемы водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга, которую должны разработать к лету 2024 г.

Как пишет РБК Екатеринбург со ссылкой на начальника департамента экономики городской администрации Алексея Прядеина, в заключении концессии заинтересованы «два-три крупных игрока». Сейчас решается вопрос о том, что именно получит инвестор — все муниципальное предприятие или отдельные системы и объекты «Водоканала»

Задача привлечь частные инвестиции в развитие водоснабжения и водоотведения города стоит остро. Кроме того, появляются новые жилые районы, которые надо снабжать водой и обеспечить отвод воды, — рассказал Алексей Прядеин.

По данным издания, в числе интересантов сейчас такие компании, как «Росводоканал» («Альфа-Групп»), «Российские коммунальные системы» (частный оператор водоснабжения и водоотведения) и «Водные ресурсы» (ее связывают с владельцем «Мотива» Виталием Кочетковым).

Возможная приватизация «Водоканала» обсуждается уже несколько лет. В начале 2022 г. стало известно, что мэрия готовила документы для концессий по трем МУПам — «Водоканалу», «Горсвету» и «Гортрансу». Но тогда проекты были приостановлены. В случае с «Водоканалом» — в связи с тем, что в администрацию не поступило реальных предложений от концессионеров.

Ранее DK.RU публиковал большое интервью с экс-директором «Водоканала» Евгением Лузгиным, где он объяснил, почему потенциальные инвесторы не спешат включаться в проект:

Интерес бизнеса к нам есть. Но, когда люди начинают глубже погружаться в тему, понимают, что предприятие не просто занимается подачей воды в дома. Мы также строим и ремонтируем сети, почти каждый час контролируем качество воды, благоустраиваем дворы после аварийных работ, обслуживаем гидротехнические сооружения…Все намного сложнее.

Он также отметил, что передать в концессию весь МУП можно только в случае, если инвестором выступил «очень крупная компания, которая хорошо понимает специфику работы».

Добавим, что по нормам федерального законодательства, до 2025 г. все муниципальные предприятия, которые работают на рынке, должны определиться со своей новой формой собственности.