Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.11
92,11
98,53
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Администрация Екатеринбурга все-таки планирует отдать «Водоканал» в концессию

Администрация Екатеринбурга все-таки планирует отдать «Водоканал» в концессию
Иллюстрация: водоканалекб.рф

По словам Алексея Прядеина, есть «два-три крупных игрока», которые готовы инвестировать в развитие предприятия. Но возможно, в частные руки отдадут только его отдельные объекты.

#ГЧП#НОВОСТИ

Специалисты администрации Екатеринбурга готовят документы для заключения концессионного соглашения по МУП «Водоканал». Предполагается, что концессия будет связана с разработкой новой схемы водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга, которую должны разработать к лету 2024 г.

Как пишет РБК Екатеринбург со ссылкой на начальника департамента экономики городской администрации Алексея Прядеина, в заключении концессии заинтересованы «два-три крупных игрока». Сейчас решается вопрос о том, что именно получит инвестор — все муниципальное предприятие или отдельные системы и объекты «Водоканала»

Задача привлечь частные инвестиции в развитие водоснабжения и водоотведения города стоит остро. Кроме того, появляются новые жилые районы, которые надо снабжать водой и обеспечить отвод воды, — рассказал Алексей Прядеин.

По данным издания, в числе интересантов сейчас такие компании, как «Росводоканал» («Альфа-Групп»), «Российские коммунальные системы» (частный оператор водоснабжения и водоотведения) и «Водные ресурсы» (ее связывают с владельцем «Мотива» Виталием Кочетковым).

Возможная приватизация «Водоканала» обсуждается уже несколько лет. В начале 2022 г. стало известно, что мэрия готовила документы для концессий по трем МУПам — «Водоканалу», «Горсвету» и «Гортрансу». Но тогда проекты были приостановлены. В случае с «Водоканалом» — в связи с тем, что в администрацию не поступило реальных предложений от концессионеров.

Ранее DK.RU публиковал большое интервью с экс-директором «Водоканала» Евгением Лузгиным, где он объяснил, почему потенциальные инвесторы не спешат включаться в проект:

Интерес бизнеса к нам есть. Но, когда люди начинают глубже погружаться в тему, понимают, что предприятие не просто занимается подачей воды в дома. Мы также строим и ремонтируем сети, почти каждый час контролируем качество воды, благоустраиваем дворы после аварийных работ, обслуживаем гидротехнические сооружения…Все намного сложнее.

Он также отметил, что передать в концессию весь МУП можно только в случае, если инвестором выступил «очень крупная компания, которая хорошо понимает специфику работы».

Добавим, что по нормам федерального законодательства, до 2025 г. все муниципальные предприятия, которые работают на рынке, должны определиться со своей новой формой собственности.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Впервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в ДубаеВпервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в Дубае
  • Чистый отток капитала из России снова вырос в два разаЧистый отток капитала из России снова вырос в два раза
  • Святая Екатерина высотой с восьмиэтажный дом появилась в ЕкатеринбургеСвятая Екатерина высотой с восьмиэтажный дом появилась в Екатеринбурге
  • Ельцин-центр остался без директораЕльцин-центр остался без директора
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.