В Екатеринбурге появились скамейки, отсылающие к творчеству Казимира Малевича

Они установлены в сквере около одной из гимназий города. Также там появились столики, мини-библиотека и лестница-амфитеатр.

В сквере у гимназии №9 на ул. Ленина в Екатеринбурге установили скамейки в виде фигур с картин Казимира Малевича. Они установлены в рамках проекта туристический код города. На программу, напомним, было выделено 215 млн руб. от Ростуризма, помимо скамеек в городе в скором времени должны появиться и другие интересные объекты.

Цветные скамейки у гимназии имеют необычную форму, каждая из них напоминает фигуры с картин основателя супрематизма Казимира Малевича. Рядом с ними установлены столики, также в сквере появилась мини-библиотека и лестница-амфитеатр. Стоимость проекта составила 6,9 млн руб.

СПРАВКА Казимир Северинович Малевич (23 февраля 1879 г. — 15 мая 1935 г.) — живописец-авангардист, теоретик искусства, ставший основателем супрематизма — направления абстракционизма. Получил всемирную известность как автор «Черного квадрата».

Напомним, в сентябре стало известно, что поток туристов в Екатеринбург и на Средний Урал в последнее время заметно вырос. В 2022 г. Урал посетило 3 млн 100 тыс. туристов, а уже на конец августа 2023 г. показатель достиг отметки 3 млн человек. На конференции Уральской Ассоциации туризма подчеркнули, что этому во многом способствовало празднование 300-летия Екатеринбурга.

Кроме того, в конце октября DK.RU писал, что в Екатеринбурге разработали новые турмаршруты: в Кауровскую обсерваторию, на Белоярскую атомную электростанцию и в музей истории техники «Дом Черепановых».