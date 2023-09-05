«Кто бы мог подумать 10 лет назад». В 2023 г. Урал посетило 3 млн туристов

Данные основаны на статистике от Росстата. Ими поделилась Эльмира Туканова на презентации книги о Большой уральской тропе. Она также рассказала об изменении структуры туристического потока в регионе.

В 2022 г. Урал посетило 3 млн 100 тыс. туристов. По данным Росстата на конец августа 2023 г. этот показатель уже достиг отметки 3 млн человек. Такие данные озвучила Эльмира Туканова, директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Кто бы мог подумать 10 лет назад о том, что развитие туризма будет таким активным именно здесь, на Урале, именно здесь будет 3 млн 100 тыс. туристов только в 2022 г. Сейчас мы уже констатируем 3 млн на конец августа 2023 г. Оперативные данные по этому поводу нам может выдавать Росстат. Но мы и так видим на самом деле, как увеличивается турпоток. Он растет не только за счет мероприятий, которые проводятся, это еще и постоянно формирующийся турпоток на север области, — отметила она.

Она рассказала, что структура внутреннего туризма также значительно изменилась за последнее время. В первую очередь туристический поток формируют жители соседних регионов, во-вторых, те регионы, которые имеют с нами очень удобную логистику — прямое регулярное авиасообщение, и, в-третьих, это жители стран, которые сохранили дружеские отношения с Россией и путешествуют не только с деловыми целями.

По ее мнению, растет интерес и самих свердловчан к путешествиям по своей области. Этому способствуют такие проекты, как Большая уральская тропа.

«Большая уральская тропа стала двигателем многих процессов на федеральном уровне по законотворчеству. Мы видим, что меняется ситуация в отношении природных объектов и развития инфраструктуры туризма на них. Есть уже задумки, как в 2024 г. сделать эту тропу всенародно любимой», — заключила она.

Напомним, ранее мы уже озвучивали цифры по въездному тризму в Свердловской области. Если Урал в этом году посетило 3 млн человек, то больше половины из них приехали именно на Средний Урал — за первое полугодие 2023 г. Свердловскую область посетили 1,7 млн туристов.

На конференции Уральской Ассоциации туризма подчеркнули, что этому во многом способствовало празднование 300-летия Екатеринбурга. Отметим, в 2022 г. в области побывали всего 2,2 млн человек.

Эксперты объяснили стремительный рост числа туристов в регионе масштабными мероприятиями, в том числе такими, как ИННОПРОМ, Международный фестиваль университетского спорта и юбилей города.

Только на Дне города в Екатеринбурге в этом году побывали 1,2 млн человек, в это число вошло немало туристов. Более подробную информацию о гостях городского юбилея власти обнародуют позже.

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