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«Кто бы мог подумать 10 лет назад». В 2023 г. Урал посетило 3 млн туристов

«Кто бы мог подумать 10 лет назад». В 2023 г. Урал посетило 3 млн туристов
Иллюстрация: АНО «Лаборатория внутреннего туризма»

Данные основаны на статистике от Росстата. Ими поделилась Эльмира Туканова на презентации книги о Большой уральской тропе. Она также рассказала об изменении структуры туристического потока в регионе.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В 2022 г. Урал посетило 3 млн 100 тыс. туристов. По данным Росстата на конец августа 2023 г. этот показатель уже достиг отметки 3 млн человек. Такие данные озвучила Эльмира Туканова, директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Кто бы мог подумать 10 лет назад о том, что развитие туризма будет таким активным именно здесь, на Урале, именно здесь будет 3 млн 100 тыс. туристов только в 2022 г. Сейчас мы уже констатируем 3 млн на конец августа 2023 г. Оперативные данные по этому поводу нам может выдавать Росстат. Но мы и так видим на самом деле, как увеличивается турпоток. Он растет не только за счет мероприятий, которые проводятся, это еще и постоянно формирующийся турпоток на север области отметила она.

Она рассказала, что структура внутреннего туризма также значительно изменилась за последнее время. В первую очередь туристический поток формируют жители соседних регионов, во-вторых, те регионы, которые имеют с нами очень удобную логистику  прямое регулярное авиасообщение, и, в-третьих, это жители стран, которые сохранили дружеские отношения с Россией и путешествуют не только с деловыми целями.

По ее мнению, растет интерес и самих свердловчан к путешествиям по своей области. Этому способствуют такие проекты, как Большая уральская тропа.

«Большая уральская тропа стала двигателем многих процессов на федеральном уровне по законотворчеству. Мы видим, что меняется ситуация в отношении природных объектов и развития инфраструктуры туризма на них. Есть уже задумки, как в 2024 г. сделать эту тропу всенародно любимой»,  заключила она.

Напомним, ранее мы уже озвучивали цифры по въездному тризму в Свердловской области. Если Урал в этом году посетило 3 млн человек, то больше половины из них приехали именно на Средний Урал  за первое полугодие 2023 г. Свердловскую область посетили 1,7 млн туристов.

На конференции Уральской Ассоциации туризма подчеркнули, что этому во многом способствовало празднование 300-летия Екатеринбурга. Отметим, в 2022 г. в области побывали всего 2,2 млн человек.

Эксперты объяснили стремительный рост числа туристов в регионе масштабными мероприятиями, в том числе такими, как ИННОПРОМ, Международный фестиваль университетского спорта и юбилей города.

Только на Дне города в Екатеринбурге в этом году побывали 1,2 млн человек, в это число вошло немало туристов. Более подробную информацию о гостях городского юбилея власти обнародуют позже.

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Автор: Татьяна Юстус
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